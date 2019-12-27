ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Унизительная насмешка: в супермаркете Киева разгорелся скандал из-за продуктов

STYLERЖизнь    27.12.2019 - 09:41
Унизительная насмешка: в супермаркете Киева разгорелся скандал из-за продуктов
В киевском супермаркете разгорелся скандал (Коллаж РБК-Украина)

В киевском супермаркете сотрудников обвинили в подъедании продуктов

В супермаркете Киева сотрудники едят продукты, которые запакованы. об этом утверждает жительница Киева, которая купила сыр фета, но вместо положенных 300 граммов, в коробке оказалось 226 граммов. Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав фото товара.

"Fozzy Group, что за дичь у вас творится? Час назад купила коробку феты украинской в "Городке" на Почайной. Дома открыла - кусок отрезан. На упаковке - 300 граммов нетто. По факту - 226 граммов. У вас сотрудники поджирают товары продовольственной группы? Я думала, это ерунда и выдумка о надъеденных и снова запаянных пачках сладостей. Сейчас кажется, что не такая уж ерунда. Более того, попахивает она, как прокисшая. Жду от вас комментарий. Дело не в деньгах, а в унизительном ощущении насмешки", - написала женщина.

Унизительная насмешка: в супермаркете Киева разгорелся скандал из-за продуктовСкриншот поста (facebook.com/pamela.brenson)

Киевлянка показала, как выглядел сыр, когда она его открыла.

Унизительная насмешка: в супермаркете Киева разгорелся скандал из-за продуктовВ супермаркете Киева обманывают людей (фото: facebook.com/pamela.brenson)

В комментариях украинцы спросили киевлянку, взвешивала ли она сыр с жидкостью. Другие посоветовали снова пойти в супермаркет и пообщаться с администратором.

  • Может, это у вас так фасуют, Торговая Марка Свет Сыр?
  • А ты взвешивала кусок сыра или с жидкостью?
  • Не похоже, что его откусили. Скорее отвалился кусок при фасовке.
  • Я бы сходила к администратору пообщаться еще..

Унизительная насмешка: в супермаркете Киева разгорелся скандал из-за продуктовУнизительная насмешка: в супермаркете Киева разгорелся скандал из-за продуктовСкриншот комментариев

Как мы ранее писали, киевский гипермаркет Ашан, который находится на проспекте Академика Глушкова, попал в скандал после того, как посетительница магазина обнаружила в хлебе клочок волос.

Выростают до 10 метров: в Украине продают рыбу с опасными паразитами Крысы размером с собаку: киевский супермаркет вляпался в скандал (видео)
Новости Украины супермаркет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь