Унизительная насмешка: в супермаркете Киева разгорелся скандал из-за продуктов

В киевском супермаркете разгорелся скандал (Коллаж РБК-Украина)

В киевском супермаркете сотрудников обвинили в подъедании продуктов

В супермаркете Киева сотрудники едят продукты, которые запакованы. об этом утверждает жительница Киева, которая купила сыр фета, но вместо положенных 300 граммов, в коробке оказалось 226 граммов. Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав фото товара.

"Fozzy Group, что за дичь у вас творится? Час назад купила коробку феты украинской в "Городке" на Почайной. Дома открыла - кусок отрезан. На упаковке - 300 граммов нетто. По факту - 226 граммов. У вас сотрудники поджирают товары продовольственной группы? Я думала, это ерунда и выдумка о надъеденных и снова запаянных пачках сладостей. Сейчас кажется, что не такая уж ерунда. Более того, попахивает она, как прокисшая. Жду от вас комментарий. Дело не в деньгах, а в унизительном ощущении насмешки", - написала женщина.

Скриншот поста (facebook.com/pamela.brenson)

Киевлянка показала, как выглядел сыр, когда она его открыла.

В супермаркете Киева обманывают людей (фото: facebook.com/pamela.brenson)

В комментариях украинцы спросили киевлянку, взвешивала ли она сыр с жидкостью. Другие посоветовали снова пойти в супермаркет и пообщаться с администратором.

Может, это у вас так фасуют, Торговая Марка Свет Сыр?

А ты взвешивала кусок сыра или с жидкостью?

Не похоже, что его откусили. Скорее отвалился кусок при фасовке.

Я бы сходила к администратору пообщаться еще..

Скриншот комментариев

Как мы ранее писали, киевский гипермаркет Ашан, который находится на проспекте Академика Глушкова, попал в скандал после того, как посетительница магазина обнаружила в хлебе клочок волос.