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Принизлива насмішка: в супермаркеті Києва розгорівся скандал через продукти

STYLERЖиття    27.12.2019 - 09:41
Принизлива насмішка: в супермаркеті Києва розгорівся скандал через продукти
В київському супермаркеті розгорівся скандал (Колаж РБК-Україна)

В київському супермаркеті співробітників звинуватили в тому, що вони їдять продукти

В супермаркеті Києва співробітники їдять продукти, які запаковані. Про це стверджує мешканка Києва, яка купила сир фета, але замість належних 300 грамів, в коробці виявилося 226 грамів. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото товару.

"Fozzy Group, що за дичина у вас діється? Годину тому купила коробку фети української в "Городку" на Почайній. Вдома відкрила - відрізаний шматок. На упаковці - 300 грамів нетто. За фактом - 226 грамів. У вас співробітники піджирають товари продовольчої групи? Я думала, це нісенітниця і вигадка про надїдені і знову запаяні пачках солодощів. Зараз здається, що не така вже дурниця. Більш того, пахне вона, як прокисша. Чекаю від вас коментар. Справа не в грошах, а в принизливому відчутті глузування", - написала жінка.

Принизлива насмішка: в супермаркеті Києва розгорівся скандал через продуктиСкріншот поста (facebook.com/pamela.brenson)

Киянка показала, як виглядав сир, коли вона його відкрила.

Принизлива насмішка: в супермаркеті Києва розгорівся скандал через продуктиВ супермаркеті Києва обманюють людей (фото: facebook.com/pamela.brenson)

В коментарях українці спитали киянку, чи важила вона сир з рідиною. Інші порадили знову піти в супермаркет і поспілкуватися з адміністратором.

  • Може, це у вас так фасують, Торгова Марка Світло Сир?
  • А ти зважувала шматок сиру або з рідиною?
  • Не схоже, що його відкусили. Швидше відвалився шматок при фасуванні.
  • Я б сходила до адміністратора поспілкуватися ще..

Принизлива насмішка: в супермаркеті Києва розгорівся скандал через продуктиПринизлива насмішка: в супермаркеті Києва розгорівся скандал через продуктиСкріншот коментарів

Як ми раніше писали, київський гіпермаркет Ашан, який знаходиться на проспекті Академіка Глушкова, потрапив у скандал після того, як відвідувачка магазину виявила в хлібі клаптик волосся.

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