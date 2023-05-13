Уникайте їх: топ-6 помилок, які зіпсують навіть найкрасивіший інтер'єр в будинку

Погане освітлення

Погане висвітлення в кімнаті насамперед тисне морально. Темрява або напівтемрява, особливо взимку, у багатьох викликає поганий настрій.

У вітальній, де ви звикли читати вечорами, можна використати торшер, який поліпшить ситуацію. В обідній зоні, де ви збираєтеся всією сім'єю, можна вбудувати стельові світильники або придбати потужну люстру.

Меблеві ручки

Необхідно пам'ятати, що навіть одна меблева ручка може радикально зіпсувати весь виріб. Навіть дешевий комод може кардинально змінити ситуацію, якщо підібрати до нього стильні ручки.

Пластикові куточки

Не варто використовувати будь-які куточки між ванною і стіною, між кухнею і стільницею. Варто уникати пластикових куточків, а використовувати якісні профілі.

Різнобарвні килимки

У ванній кімнаті після душа хочеться ступити на м'який килимок. Різношерсті килимки можуть зіпсувати вигляд приміщення. Найкраще вибирати текстиль під тон ванної кімнати.

Один тон кольору

Якщо ви вирішили поекспериментувати і пофарбувати якісь предмети в один колір, то пам'ятайте, що на матових і глянцевих поверхнях один колір виглядає по-різному.

До того під однією назвою у кожного виробника буде свій колір.

Сушка

Підвісну сушку для білизни можуть робити в інтер'єрах квартир і будинків. Однак, таке рішення псує весь інтер'єр.

Загалом, якщо в житлі немає господарського блоку, то краще використовувати рушникосушку чи підлогову сушку, адже її можна потім заховати.