Уникайте їх! Ось які популярні напої завдають сильної шкоди ниркам

Енергетичні напої, які особливо популярні серед молоді, негативно впливають на організм та завдають сильної шкоди ниркам. До того ж вони здатні сприяти підвищенню тиску.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського лікаря Сермеда Межера.
За словами лікаря, надмірне вживання цих напоїв може призвести до серйозного ураження нирок.
Такі напої можуть пошкодити органи трьома способами. По-перше, особливо у чутливих людей, високий вміст кофеїну може підвищити кров’яний тиск, що призведе до важких наслідків.
Багато людей також розглядають енергетичні напої як альтернативу воді. Однак, кофеїн у них може мати сечогінний ефект, тобто змушує організм втрачати ще більше води, ніж було б інакше. Якщо ми не компенсуємо це збільшенням споживання рідини, то знову ж таки, це може пошкодити нирки.
До того напої містять величезну кількість цукру, а це може підвищити рівень цукру в крові та ризик утворення діабету. Кофеїн та інші добавки, такі як таурин і гуарана, можуть спричинити звуження кровоносних судин і підвищення частоти серцевих скорочень, створюючи додаткове навантаження на нирки.
Тривале підвищення кров’яного тиску є добре відомим фактором ризику захворювання нирок, оскільки воно пошкоджує дрібні кровоносні судини в нирках, порушуючи їхню функцію.
Категорично заборонено вживати таким групам людей:
@drsermedmezher “Drinking Energy Drinks Led Me to Kidney Surgery” #how Consuming excessive amounts of energy drinks can eventually lead to kidney damage due to their diuretic effects, impact on blood pressure, and potential to increase sugar levels. Many energy drinks contain high doses of caffeine, which acts as a diuretic, causing increased urination and potential dehydration. Chronic dehydration can strain the kidneys over time, reducing their ability to effectively filter waste and maintain electrolyte balance. Additionally, energy drinks often contribute to high blood pressure due to their stimulant content. Caffeine and other additives, such as taurine and guarana, can cause blood vessels to constrict and elevate heart rate, placing extra stress on the kidneys. Prolonged high blood pressure is a well-known risk factor for kidney disease, as it damages the small blood vessels within the kidneys, impairing their function. #energydrink #caffeine #kidney Mysterious and sad BGM(1120058) - S and N
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