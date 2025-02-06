Цей ароматний напій робить людей здоровими та покращує настрій
Какао усі люблять ще з дитинства за його витончений смак. Як виявилось, такий напій має багато користі для організму, якщо не додавати в нього один інгредієнт.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
Чим корисний напій
За словами експерта, какао особливо корисно вживати без зайвого цукру.
Також напій має такі переваги для здоров'я:
- покращує роботу серця та судин - містить флавоноїди, які сприяють зміцненню судин, знижують артеріальний тиск і покращують кровообіг
- покращує настрій - стимулює вироблення серотоніну та дофаміну
- антиоксидантна дія - поліфеноли, що містяться у какао, захищають клітини від окислювального стресу та уповільнюють процеси старіння
- покращує роботу мозку - флавоноїди покращують кровообіг у мозку, що позитивно впливає на пам’ять, концентрацію та когнітивні функції
- сприяє нормалізації рівня цукру - натуральне какао допомагає покращити чутливість до інсуліну та знижує ризик розвитку діабету II типу
У 100 г какао міститься:
- 24 г білка
- 15 г жиру
- 10 г вуглеводів
- 35 г харчових волокон
- 2 г цукрів
При яких захворюваннях не можна пити какао
Захворювання, за яких пити какао протипоказано:
- ожиріння
- цукровий діабет
- панкреатит
- гастрит
Важливо знати, що проблеми зі шлунком можуть помітно загостритися, якщо пити какао великими порціями і часто. Цей напій не слід також пити тим, хто має непереносимість до кофеїну.
Як вибрати какао-порошок
В магазині можна знайти різноманітні види какао. Необхідно знати, існує два види какао:
- какао-порошок, який потрібно варити
- какао-порошок, в який можна просто додати води або молока і напій готовий до вживання
Огляньте упаковку, вивчіть склад, жирність має бути менше 10%. В ароматах какао не допускається наявність сторонніх запахів, а в текстурі грудочкою.
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