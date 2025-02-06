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Цей ароматний напій робить людей здоровими та покращує настрій

Четвер 06 лютого 2025 10:55
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Цей ароматний напій робить людей здоровими та покращує настрій Чи корисне какао для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Олеся Підмурняк

Какао усі люблять ще з дитинства за його витончений смак. Як виявилось, такий напій має багато користі для організму, якщо не додавати в нього один інгредієнт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Чим корисний напій

За словами експерта, какао особливо корисно вживати без зайвого цукру.

Також напій має такі переваги для здоров'я:

  • покращує роботу серця та судин - містить флавоноїди, які сприяють зміцненню судин, знижують артеріальний тиск і покращують кровообіг
  • покращує настрій - стимулює вироблення серотоніну та дофаміну
  • антиоксидантна дія - поліфеноли, що містяться у какао, захищають клітини від окислювального стресу та уповільнюють процеси старіння
  • покращує роботу мозку - флавоноїди покращують кровообіг у мозку, що позитивно впливає на пам’ять, концентрацію та когнітивні функції
  • сприяє нормалізації рівня цукру - натуральне какао допомагає покращити чутливість до інсуліну та знижує ризик розвитку діабету II типу

У 100 г какао міститься:

  • 24 г білка
  • 15 г жиру
  • 10 г вуглеводів
  • 35 г харчових волокон
  • 2 г цукрів

При яких захворюваннях не можна пити какао

Захворювання, за яких пити какао протипоказано:

  • ожиріння
  • цукровий діабет
  • панкреатит
  • гастрит

Важливо знати, що проблеми зі шлунком можуть помітно загостритися, якщо пити какао великими порціями і часто. Цей напій не слід також пити тим, хто має непереносимість до кофеїну.

Як вибрати какао-порошок

В магазині можна знайти різноманітні види какао. Необхідно знати, існує два види какао:

  • какао-порошок, який потрібно варити
  • какао-порошок, в який можна просто додати води або молока і напій готовий до вживання

Огляньте упаковку, вивчіть склад, жирність має бути менше 10%. В ароматах какао не допускається наявність сторонніх запахів, а в текстурі грудочкою.

Раніше ми повідомляли про чай, у якому кальцію у 22 рази більше, ніж у молоці.

Також читайте про напій, який здатний зупинити здуття живота і покращити пам'ять.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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