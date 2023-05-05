Избегайте их: какие удобрения опасны для урожая на огороде

Применение удобрений способно существенно увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. Однако к использованию химических веществ в огороде нужно подходить осторожно, ведь некоторые могут навредить растению и быть опасными для здоровья людей.

Дрожжи

Данный продукт провоцирует рост микробов, но на урожай никак не влияет. Использование дрожжей в качестве удобрений - распространенное заблуждение многих людей.

Такой природный компонент можно использовать только вместе с золой или какими-либо органическими веществами.

Натриевая селитра

Такая селитра используется для подщелачивания почвы. При попадании на листья растений она оставляет на них ожоги.

Также при попадании на кожу вызывает раздражение, ядовитое для животных.

Марганцовка

Марганцевокислый калий - сильный окислитель. Важно помнить, что его нельзя использовать на кислой почве.

Его применяют только в качестве дезинфектора для садового инвентаря или посевного материала. Раствор марганца убивает любые полезные бактерии в почве.

Соль и сода

Обычно соль используют для борьбы с сорняками и вредителями, но как удобрение - категорически нет. В общем, там, где рассыпать соль, больше ничего не будет расти.

Также из-за натрия в составе соды растения начинают развиваться медленнее. То есть пользы от этого продукта, как удобрения, никакой. Такой продукт можно использовать для подщелачивания почвы.