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Простий метод, який допоможе ефективно позбутися всіх шкідників на городі

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Четвер 04 травня 2023 13:18
Простий метод, який допоможе ефективно позбутися всіх шкідників на городі Як позбутися гусениць і слимаків на городі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Догляд за городиною і садом неможливий без кількох етапів вирощування. Одним із найважливіших є профілактика від шкідників. Часто господарі не бажають використовувати хімічні засоби, проте народні методи будуть не менш ефективними.

Як вивести з городу капустянку, гусеницю та слимаків - читайте нижче в матеріалі Styler.

Існує перевірений спосіб

Досвідчені городники переконані, що впоратися з нашестям допоможе яєчна шкаралупа. Вона може зупинити комах-шкідників.

Напевно, найчастіше ви чули про те, що яєчну шкаралупу використовують як добриво, адже це надзвичайно багате джерело кальцію.

Водночас ця добавка дозволяє позбутися капустянки, гусениць і слимаків.

Як правильно використовувати яєчну шкаралупу

Для того, щоб вивести капустянку достатньо змішати подрібнену шкаралупу з нерафінованою соняшниковою олією. Комахи люблять аромат соняшникової олії, тому будуть підходити до шкаралупи.

Якщо внести засіб у лунки при посадці культурних рослин, то, капустянка буде швидко гинути. Ефективною вважається суміш із двох частин шкаралупи та однієї частини олії.

А гусениць та інших непроханих гостей, наприклад, слимаків, можна зупинити ще на підступах до грядки. Для цього засійте ґрунт навколо великими шматками шкаралупи. Городники запевняють, що паразити не зможуть проповзти через таку перешкоду, не поранивши свої тільця.

Раніше ми розповідали, які рослини на ділянці допоможуть відлякати комарів.

Читайте також, якими не менш гарними квітами можна замінити чорнобривці в саду.

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