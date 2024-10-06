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Уникайте цих напоїв перед сном, щоб не бігати вночі до туалету

Що не можна пити перед сном (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей стикаються з неприємністю, пов’язаною з частим сечовипусканням вночі. Є певні напої, які можуть провокувати часте ходіння до туалету вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Що не варто пити перед сном

Лікар Едвард Шеффер рекомендує відмовитися від пива або будь-яких алкогольних напоїв перед сном.

Алкоголь зумовлює вироблення сечі, пригнічуючи виділення гормону (тобто антидіуретичного гормону або вазопресину) з гіпофіза, що, у свою чергу, перешкоджає ниркам реабсорбувати воду і тим самим призводить до збільшення утворення сечовиділення.

Важливо, що алкоголь і кофеїн діють, як сечогінне. Тому рідина виділяється з організму у великій кількості. Організм намагається швидко позбутися від не надто корисного продукту.

Крім того, не рекомендується випивати склянку води перед сном. Це швидко збільшує об’єм рідини у кровотоці, який потім швидко відфільтровується нирками, що призводить до накопичення рідини у сечовому міхурі.

Рідина, яку ви отримуєте - це не тільки вода. 20-30% води людина добирає з їжі і напоїв. Зайва вода змусить вас мочитися частіше.

Часте сечовипускання може знизити вміст солей в крові та завдати шкоди здоров’ю.

На що звертати увагу

Слід дозувати рідину так, щоб сеча залишалася чистою або світло-жовтого. Не слід пити зайвого. Підраховано, що в загальному складі в день людина сумарно повинна отримувати близько 2 літрів рідини.

 

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