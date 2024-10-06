Уникайте цих напоїв перед сном, щоб не бігати вночі до туалету

Багато людей стикаються з неприємністю, пов’язаною з частим сечовипусканням вночі. Є певні напої, які можуть провокувати часте ходіння до туалету вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Лікар Едвард Шеффер рекомендує відмовитися від пива або будь-яких алкогольних напоїв перед сном.
Алкоголь зумовлює вироблення сечі, пригнічуючи виділення гормону (тобто антидіуретичного гормону або вазопресину) з гіпофіза, що, у свою чергу, перешкоджає ниркам реабсорбувати воду і тим самим призводить до збільшення утворення сечовиділення.
Важливо, що алкоголь і кофеїн діють, як сечогінне. Тому рідина виділяється з організму у великій кількості. Організм намагається швидко позбутися від не надто корисного продукту.
Крім того, не рекомендується випивати склянку води перед сном. Це швидко збільшує об’єм рідини у кровотоці, який потім швидко відфільтровується нирками, що призводить до накопичення рідини у сечовому міхурі.
Рідина, яку ви отримуєте - це не тільки вода. 20-30% води людина добирає з їжі і напоїв. Зайва вода змусить вас мочитися частіше.
Часте сечовипускання може знизити вміст солей в крові та завдати шкоди здоров’ю.
Слід дозувати рідину так, щоб сеча залишалася чистою або світло-жовтого. Не слід пити зайвого. Підраховано, що в загальному складі в день людина сумарно повинна отримувати близько 2 літрів рідини.
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