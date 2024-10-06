Избегайте этих напитков перед сном, чтобы не бегать ночью в туалет

Что не стоит пить перед сном

Врач Эдвард Шеффер рекомендует отказаться от пива или каких-либо алкогольных напитков перед сном.

Алкоголь предопределяет выработку мочи, подавляя выделение гормона (антидиуретического гормона или вазопрессина) из гипофиза, что, в свою очередь, препятствует почкам реабсорбировать воду и тем самым приводит к увеличению образования мочеотделения.

Важно, что алкоголь и кофеин действуют как мочегонное. Потому жидкость выделяется из организма в большом количестве. Организм пытается быстро избавиться от не слишком полезного продукта.

Кроме того, не рекомендуется выпивать стакан воды перед сном. Это быстро увеличивает объем жидкости в кровотоке, затем быстро отфильтровывается почками, что приводит к накоплению жидкости в мочевом пузыре.

Жидкость, которую вы получаете - это не только вода. 20-30% воды человек подбирает из еды и напитков. Лишняя вода заставит вас мочиться почаще.

Частое мочеиспускание может снизить содержание солей в крови и нанести вред здоровью.

На что обращать внимание

Следует дозировать жидкость так, чтобы моча оставалась чистой или светло-желтой. Не следует пить лишнего. Подсчитано, что в общем составе в день человек суммарно должен получать около 2 литров жидкости.