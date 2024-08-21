"Уникайте пліток": астролог склала прогноз на 21 серпня і сказала, чим небезпечний цей день

Прогноз астропогоди на 21 серпня

Не забувайте про несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, відвідування перукарні.

Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день серйозні справи, нагадала Соловйова. Але можна проводити стоматологічні процедури.

"Якщо неправильно використовується енергія цієї доби або людина створює собі обмеження, це може призвести до ослаблення імунітету, погіршення здоров'я та розладу нервової системи", - зазначила астролог.

"Корисні колективні обговорення питань, ділові зустрічі, наполеглива праця. Енергія доби сприяє розкриттю внутрішньої свободи, накопиченню, родючості, радості буття, любові", - додала вона.

Корисними також будуть групові вправи, тантричні практики, трансформація сексуальної енергії, але не треба втрачати голову: день несе багато неконтрольованої енергії. Ця середа - день пробачення та обов'язку.

Гороскоп на 21 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

"21 серпня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - розповіла Соловйова.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство", - додала вона.

Під час ретро Меркурія ефективними будуть:

спроби повертатися до попередніх проєктів

відновлення спілкування з колишніми знайомими

повторне складання іспитів

подорожі туди, де ви колись вже бували

пошук загублених речей та повернення клієнтів

аналіз та збір потрібної інформації

вивчення та дослідження різноманітних ситуацій.

Цього дня настане вдалий час для спілкування з братами та сестрами.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти і так далі) або просто запалити свічки з нього", - розповіла Соловйова.

"Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, ігри на логіку, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга", - резюмувала вона.