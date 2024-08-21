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"Избегайте сплетен": астролог составила прогноз на 21 августа и сказала, чем опасен этот день

Что нужно сделать 21 августа (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В среду, 21 августа, Меркурий может подбросить непростые испытания. Впрочем, уберечься от его негативного влияния вполне реально.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала полный прогноз на 21 августа и сказала, что нужно делать в этот день, а от чего стоит воздержаться.

Прогноз астропогоды на 21 августа

Не забывайте о неблагоприятном периоде для новых дел и важных решений, хирургических вмешательствах, посещении парикмахерской.

Из-за ретроградности Меркурия не планируйте в этот день серьезные дела, напомнила Соловьева. Но можно проводить стоматологические процедуры.

"Если неправильно используется энергия этих суток или человек создает себе ограничения, это может привести к ослаблению иммунитета, ухудшению здоровья и расстройству нервной системы", - отметила астролог.

"Полезны коллективные обсуждения вопросов, деловые встречи, упорный труд. Энергия суток способствует раскрытию внутренней свободы, накоплению, плодородию, радости бытия, любви", - добавила она.

Полезны также будут групповые упражнения, тантрические практики, трансформация сексуальной энергии, но не надо терять голову: день несет много неконтролируемой энергии. Эта среда - день прощения и долга.

Гороскоп на 21 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

"21 августа - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - рассказала Соловьева.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - добавила она.

Во время ретро Меркурия будут эффективными:

  • попытки возвращаться к предыдущим проектам
  • возобновление общения с бывшими знакомыми
  • повторная сдача экзаменов
  • путешествия туда, где вы когда-то уже бывали
  • поиск потерянных вещей и возврат клиентов
  • анализ и сбор нужной информации
  • изучение и исследование различных ситуаций.

В этот день настанет удачное время для общения с братьями и сестрами.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и так далее) или просто зажечь свечи из него", - рассказала Соловьева.

"Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, игры на логику, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - резюмировала она.

К слову, уже появился Таро-гороскоп на 21 августа.

Кроме того, недавно стало известно, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь.

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