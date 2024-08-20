Таро-гороскоп на 21 серпня: Терези отримають сюрприз від долі, а Водолії ризикують все втратити

21 серпня Терези отримають особливий шанс, Рибам варто взяти все у свої руки. А ось Водоліям треба виявити обережність.

Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку цієї середи, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Сонце". А це означає, що у середу ви зможете знайти своє місце під сонцем. Однак для цього вам потрібно перетворити ідеї на дії, не бійтеся починати важливий проект.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Паж Пентаклів". Не бійтеся сповільнитись, вам варто взяти невелику паузу. Цей день не призначено для грандіозних звершень, просто дозвольте собі відпочити.

Близнюки

Ваша карта на 21 серпня - "П'ятірка Кубків". Настав час позбутися вантажу минулого. Однак ви повинні не просто втекти від поганих спогадів, а спробувати їх опрацювати.

Рак

Ваша карта на середу - "Трійка Мечів". Цей день буде непростим, емоції будуть різними. Вам варто взяти себе в руки та не впадати в паніку, все не так погано, як вам здається.

Лев

Вам випала карта "Шістка Жезлів". Ви часто зациклюєтеся на чомусь одному, проте часом варто приділити увагу відразу декільком проектам - будинок, робота, стосунки - всі сфери вашого життя важливі.

Діва

Ваша карта на 21 серпня – "Четвірка Кубків". А це означає, що ви зможете багато чого змінити у своєму житті, якщо дійсно цього захочете. Важливо лише наважитися.

Терези

Вам випала карта "Туз Жезлів". На вас чекає великий сюрприз. Доля вирішила надати вам новий шанс, ви зможете вирішити складну проблему. Обов'язково скористайтеся цією нагодою.

Скорпіон

Ваша карта на середу - "Лицар Кубків". Зайва обережність вам не завадить. Вам потрібно стати лідером і взяти на себе велику відповідальність, проте кожне рішення варто ретельно обмірковувати.

Стрілець

Вам випала карта "Вісімка Кубків". У цей день можна спалити мости. Стосунки не з тією людиною, немила справа чи просто спосіб життя, який вам не до вподоби - щось вас турбує, починайте діяти.

Козоріг

Ваша карта на 21 серпня - "Королева Мечів". Не соромтеся своїх емоцій, вам варто вийти за рамки та дозволити собі щось більше. Час ризикувати та підкорювати нові вершини.

Водолій

Вам випала карта "Трійка Мечів". Заздрість чи ревнощі можуть принести чимало проблем. Ви за крок від великої помилки, постарайтеся не наробити лиха. Наслідки необдуманих вчинків можуть бути дуже серйозними.

Риби

Ваша карта на середу - "Імператор". А це означає, що день буде насиченим, вам не доведеться сидіти без діла. Починайте робити те, що вам подобається, настав час взяти все у свої руки.