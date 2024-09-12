Уникайте конфліктів. Що обіцяє астрологічний прогноз на 12 вересня та який колір принесе успіх

Прогноз астропогоди на 12 вересня

Цього дня уникайте конфліктів, проявляйте лише позитивні емоції. Не можна бути жадібними, поверхневими, корисливими.

"Уникайте сексуальних контактів. Невикористана енергія призведе до послаблення імунітету та виникнення захворювань. Можливі хірургічні втручання та відвідування перукарні", - розповіла Соловйова.

"Після 16:50 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень. А до цього часу життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення стосунків у родині, покращення енергії свого житла", - також зазначила вона.

Головний девіз дня - творення в усіх сенсах. Тому астролог радить завершувати судові справи, вирішувати конфлікти.

Цей четвер - день рівноваги, гармонії, щедрості, оптимізму. Також настане сприятливий час для творчості.

Гороскоп на четвер (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки 12 вересня

Сьогодні - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️.

Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом.

Астролог радить уникати балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - зауважила Соловйова.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з: