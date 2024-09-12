Избегайте конфликтов. Что обещает астрологический прогноз на 12 сентября и какой цвет принесет успех

Прогноз астропогоды на 12 сентября

В этот день избегайте конфликтов, проявляйте только положительные эмоции. Нельзя быть жадными, поверхностными, корыстными.

"Избегайте сексуальных контактов. Неиспользованная энергия приведет к ослаблению иммунитета и возникновению заболеваний. Возможны хирургические вмешательства и посещение парикмахерской", - рассказала Соловьева.

"После 16:50 не нужно планировать большие интеллектуальные и физические нагрузки. А до этого времени жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, улучшение энергии своего жилья", - также отметила она.

Главный девиз дня - творение во всех смыслах. Потому астролог советует завершать судебные дела, решать конфликты.

Этот четверг - день равновесия, гармонии, щедрости, оптимизма. Также наступит благоприятное время для творчества.

Гороскоп на четверг (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки 12 сентября

Сегодня - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах.

Это - самое худшее положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.

Астролог советует избегать болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - отметила Соловьева.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с: