Избегайте конфликтов. Что обещает астрологический прогноз на 12 сентября и какой цвет принесет успех

В четверг, 12 сентября, людям следует избегать конфликтных ситуаций и направить свою энергию на совсем другие дела. Кроме того, в одежде и жизни следует использовать определенные цвета, ведь именно они способны спасти от неудач.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз на 12 сентября и рассказала, в чем особенность этого дня.
В этот день избегайте конфликтов, проявляйте только положительные эмоции. Нельзя быть жадными, поверхностными, корыстными.
"Избегайте сексуальных контактов. Неиспользованная энергия приведет к ослаблению иммунитета и возникновению заболеваний. Возможны хирургические вмешательства и посещение парикмахерской", - рассказала Соловьева.
"После 16:50 не нужно планировать большие интеллектуальные и физические нагрузки. А до этого времени жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, улучшение энергии своего жилья", - также отметила она.
Главный девиз дня - творение во всех смыслах. Потому астролог советует завершать судебные дела, решать конфликты.
Этот четверг - день равновесия, гармонии, щедрости, оптимизма. Также наступит благоприятное время для творчества.
Гороскоп на четверг (иллюстрация: freepik.com)
Сегодня - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах.
Это - самое худшее положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.
Астролог советует избегать болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.
"Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - отметила Соловьева.
Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с:
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