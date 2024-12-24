Уникайте червоного кольору та конфліктів. Астропрогноз на вівторок, 24 грудня

Прогноз астропогоди на 24 грудня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні", - попередила Соловйова.

До того ж Марс досі перебуває в ретрограді. Через це астролог не радить починати ремонт, купувати машину, відправляти в далекі подорожі та братися за надто складну й виснажливу роботу.

А ще варто не забувати, що 25 грудня транзитні Юпітер та Сатурн увійдуть в транзитний аспект, який буде складним. І це можна відчути вже у вівторок. Тому не варто провокувати конфлікти, готуйтеся долати труднощі та не припускайтеся помилок.

"Шкідливо вести сидячий образ життя. Не рекомендується м’ясна їжа. Це день самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації. Проявляйте впевненість, наполегливість", - радить Соловйова.

Гороскоп на 24 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

24 грудня - день Марсу, планети активності, фізичної сили, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів.

Астролог нагадала, що до 24 лютого 2025 року "червона планета" буде ретроградною. А зараз Марс знаходиться у знаку Лева - одному з несприятливих для нього у ретроградності.

Цей період, хоч і вважається не зовсім вдалим, принесе позитив Овнам, Близнюкам, Терезам та Стрільцям. А ось Тельцям, Левам, Скорпіонам та Водоліям слід бути обережними.

Соловйова радить не підсилювати енергію Марсу червоним кольором, алкоголем, м'ясними та гострими стравами. Також не варто з'ясовувати стосунки, переглядати агресивний контент. Втім, цього дня можна завершувати справи, переглядати свої активності та способи досягнення цілей, збирати необхідні матеріали, опрацьовувати тактику та стратегію для майбутніх проектів.