Избегайте красного цвета и конфликтов. Астропрогноз на вторник, 24 декабря

Прогноз астропогоды на 24 декабря

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской", - предупредила Соловьева.

К тому же Марс до сих пор находится в ретрограде. Из-за этого астролог не советует начинать ремонт, покупать машину, отправлять в дальние путешествия и браться за слишком сложную и утомительную работу.

А еще стоит не забывать, что 25 декабря транзитные Юпитер и Сатурн войдут в транзитный аспект, который будет сложным. И это можно ощутить уже во вторник. Поэтому не стоит провоцировать конфликты, готовьтесь преодолевать трудности и не допускайте ошибок.

"Вредно вести сидячий образ жизни, не рекомендуется мясная пища. Это день самопожертвования, терпения, принятия и прощения. Все события проверяйте на соблазны и не ведитесь на провокации. Проявляйте уверенность, настойчивость", - советует Соловьева.

Гороскоп на 24 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на вторник

24 декабря - день Марса, планеты активности, физической силы, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроя, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов.

Астролог напомнила, что до 24 февраля 2025 года "красная планета" будет ретроградной. А сейчас Марс находится в знаке Льва - одном из неблагоприятных для него в ретроградности.

Этот период, хоть и считается не совсем удачным, принесет позитив Овнам, Близнецам, Весам и Стрельцам. А вот Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям следует быть осторожными.

Соловьева советует не усиливать энергию Марса красным цветом, алкоголем, мясными и острыми блюдами. Также не стоит выяснять отношения, просматривать агрессивный контент. Впрочем, в этот день можно завершать дела, пересматривать свои активности и способы достижения целей, собирать необходимые материалы, прорабатывать тактику и стратегию для будущих проектов.