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В сеть попало невероятное видео с уникальным дельфином-альбиносом по имени Каспер

Автор: Анна Шиканова

Уникального дельфина-альбиноса белого цвета зафиксировали возле берегов Калифорнии, в затоке Монтерей. Этот необычный малыш и ранее попадался зоозащитникам, и они дали ему имя – Каспер.

Невероятное видео с уникальным дельфином показали на YouTube-канале KION Central Coast News.

Впервые Каспера заметили в затоке Монтерей еще в 2015 году. Он поразил зоозащитников своим окрасом – дельфин был абсолютно белый и на его теле удалось рассмотреть только веснушки. Белый цвет у дельфинов считается мутацией и во всем мире среди этой породы дельфинов встречается всего несколько особей белого цвета.

С 2015 года Каспер редко попадал в кадр. Но то, что он снова появился в затоке Монтерей – прекрасная новость, считают зоозащитники.

Они отмечают, что из-за своего окраса белый дельфин очень уязвимый в дикой природе. Он слишком заметный и может стать легкой добычей у других хищников.

Каспера узнали именно по веснушкам – на его теле есть маленькие пятнышки. Специалисты считают, что у этого дельфина альбинизм – пигментных клеток в организме нет.

Почти на всех фото Каспер с закрытыми глазами и есть мнение, что у Каспера может быть светобоязнь, как у многих альбиносов. Поэтому он редко открывает глаза на поверхности.

За жизнь Каспера зоозащитники очень переживают, так как у альбиносов могут проблемы со здоровьем. Хотя в истории есть и позитивные примеры. Горбатого кита Мигалу впервые зафиксировали еще в 1991 году, и он до сих пор жив.

Зоозащитникам удалось снять на камеру уникального белого дельфина

Напомним, ранее мы писали о том, что полярники со станции Вернадского показали зверя-гиганта, которого случайно разбудили.

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