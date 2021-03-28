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У мережу потрапило неймовірне відео з унікальним дельфіном-альбіносом на ім'я Каспер

Автор: Анна Шиканова

Унікального дельфіна-альбіноса білого кольору зафіксували біля берегів Каліфорнії, в затоці Монтерей. Цей незвичайний малюк і раніше траплявся зоозахисникам, і вони дали йому ім'я – Каспер.

Неймовірне відео з унікальним дельфіном показали на YouTube-каналі KION Central Coast News.

Вперше Каспера помітили в затоці Монтерей ще у 2015 році. Він вразив зоозахисників своїм забарвленням – дельфін був абсолютно білий і на його тілі вдалося розглянути лише веснянки. Білий колір у дельфінів вважається мутацією й у всьому світі серед цієї породи дельфінів зустрічається всього кілька особин білого кольору.

З 2015 року Каспер рідко потрапляв у кадр. Але те, що він знову з'явився в затоці Монтерей – прекрасна новина, вважають зоозахисники.

Вони відзначають, що через своє забарвлення білий дельфін дуже уразливий в дикій природі. Він занадто помітний і може стати легкою здобиччю в інших хижаків.

Каспера впізнали саме за веснянкам – на його тілі є маленькі цятки. Фахівці вважають, що у цього дельфіна альбінізм – пігментних клітин в організмі немає.

Майже на всіх фото Каспер з закритими очима і є думка, що у Каспера може бути світлобоязнь, як у багатьох альбіносів. Тому він рідко відкриває очі на поверхні.

За життя Каспера зоозахисники дуже переживають, оскільки в альбіносів можуть проблеми зі здоров'ям. Хоча в історії є й позитивні приклади. Горбатого кита Мигалу вперше зафіксували ще в 1991 році, і він досі живий.

Зоозахисникам вдалося зняти на камеру унікального білого дельфіна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що полярники зі станції Вернадського показали звіра-гіганта, якого випадково розбудили.

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