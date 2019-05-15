Унікальні розробки для літаків ЗСУ: в мережу потрапили перші знімки

Для літаків ЗСУ в Україні виготовляють унікальні парашути (колаж: РБК-Україна)

Авіація ЗСУ днями розпочне випробування нових розробок

В Україні почали виготовляти унікальні гальмівні парашути для фронтової авіації. Такими розробками наразі займається НВП "Авіаційні системи України", яке створює парашути для майже всієї лінійки літаків МіГ та Су. Про це повідомляє директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Компанія займається виготовленням парашутів для авіації Збройних сил України, а також виготовляє їх на експорт для азійських та африканських країн.

Зокрема, Згурець повідомив, що азійські країни мають намір відмежуватися від російських постачальників такої продукції, в чому їм зможе допомогти український виробник.

Для літаків ЗСУ в Україні виготовляють унікальні парашути (фото: facebook.com/szgurets)

"У країнах азіатського регіону багато літаків цих типів і їх власники мають міцний намір диверсифікувати свої закупки, відійшовши від довічного постачальника - Російської Федерації", - заявляє Сергій Згурець.

Для літаків ЗСУ в Україні виготовляють унікальні парашути (фото: facebook.com/szgurets)

Також він повідомив, що найближчим часом в Україні випробують системи ПГК-10 та ПГК-29 (Парашутні гальмівні комплекси. - Ред.) на МіГ-29 та Су-27, це дві основні ключові машини наших ВПС.

"Наступний етап буде влітку – ПГК-6 і ПГК-25 на Су-24 і Су-25 відповідно", - повідомив розробник.

Для літаків ЗСУ в Україні виготовляють унікальні парашути (фото: facebook.com/szgurets)

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