Уникальные кадры: Дмитрий Комаров показал место, где ранее не было журналистов

Известный телеведущий Дмитрий Комаров посетит дикое племя Янонами и покажет телезрителям, как живут эти люди в полной изоляции. Никогда ранее представители этого племени не общались с журналистами.

Дмитрий Комаров, который сейчас путешествует по Бразилии, отправился на поиски амазонского племени Янонами, которое ранее практически не контактировало с внешним миром. Для того, чтобы попасть в уединенное место Дмитрию Комарову и команде программы "Мир наизнанку" пришлось четыре дня плыть на маленьких лодках по опасным водам Амазонии. И преодолев 600 км они смогли ступить на землю таинственного племени.

Племя Янонами называют себя детьми Луны

"Здесь никогда не было журналистов – впервые в истории племя снимают. Я очень рад, что зрители программы "Мир наизнанку" станут первыми, кто увидит эти уникальные кадры. Это для нас большая честь!" – поделился впечатлениями Комаров.

Для гостей представители племени провели уникальный ритуал, который никогда никто из чужаков не видел. Мужчины облачились в традиционные атрибуты, а жизнь в поселке остановилась. Женщинам и детям было запрещено выходить их дома.

Дмитрий Комаров посетил самое таинственное племя Аазонии

"Яномами называют себя детьми луны. Индейцы верят в легенду, что они родились именно от крови луны, которую во время битвы ранил в живот один из богов. Поэтому до сегодняшнего дня главные обряды они посвящают духам, с которыми общаются их шаманы. Индейцы верят, что именно духи контролируют дожди и грозы, смену дня и ночи, засуху и урожай, а также держат купол неба, чтобы он не упал на землю", - рассказал телеведущий.

Дмитрий Комаров увидел обряд племени Янонами

Посмотреть о том, как прошел обряд племени Янонами и узнать, что подарил вождь гостям из Украины, можно будет на телеканале "1+1" в среду, 11 сентября, в 22:45.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Комаров чуть не погиб во время путешествия по Бразилии.

А также рассказывали о том, что Дмитрий Комаров внезапно женился на "Мисс Украина".