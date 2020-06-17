Уникальное солнечное затмение: где его увидеть и кому грозит опасность

Кольцевое солнечное затмение "Огненное кольцо" можно будет наблюдать уже в эти выходные - одно из самых впечатляющих астрономических зрелищ земляне увидят 21 июня.

В момент, когда Луна, находящаяся в самой дальней точке от планеты, частично скроет небесное светило, "огонь" выйдет за его края. Именно эта небольшая разница в видимом размере и отличает кольцевые затмения от полных солнечных затмений, когда более близкое положение спутника делает их радиус визуально одинаковым (около 696 тысяч километров). Об этом сообщает Science Alert.

На пике затмения Луна заблокирует 99,4% Солнца. Максимальная фаза затемнения будет наблюдаться на севере Индии.

В эти выходные полное "огненное кольцо" будет видно из центральной Африки и Азии, начиная с 06:45 по Киеву 21 июня. Во многих других местах, от юго-восточной Европы до северных оконечностей Австралии, произойдет частичное кольцевое затмение.

В Украине можно будет наслаждаться этим зрелищем с 8:15 до 09:30 по Киеву. Лучше всего теневое затмение будет видно на юге страны.

Стоит отметить, что дата уникального солнечного затмения совпадет с днем летнего солнцестояния. Как предупреждают специалисты, это вызовет энергетический шторм, а само явление "огненное кольцо" может стать довольно опасным.

Астрологи настоятельно призывают в этот день остаться дома и не покидать пределы квартиры, не заниматься физической активностью. В зоне повышенного риска называют людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями - они могут почувствовать обострения болезней. Также возможны перепады настроения и нестабильное психологическое состояние. Возможны и стрессовые ситуации в эту дату.

Добавим также, что кольцеподобное солнечное затмение можно будет смотреть онлайн в прямом эфире на YouTube.

К слову, потрясающий и необычный пример подобного явления запечатлен фотографом Колином Леггом и студентом-астрономом Джеффом Симсом в Западной Австралии в мае 2013 года.

Видео: Кольцевое солнечное затмение сняли на камеру в 2013-м

Крайнее кольцевое затмение произошло в конце 2019 года, и изображения также не разочаровали.

"Это всего две минуты, но это настолько интенсивно, что вы говорите об этом со своими друзьями, семьей в течение следующего месяца", - сказал геофизик Александр Алин, который лично наблюдал за событием 2019 года.

Кольцевое солнечное затмение последний раз наблюдали в конце 2019 года (Фото: twitter.com)

После этих выходных следующее огненное кольцо произойдет 10 июня 2021 году, но в основном оно будет видно только из Арктики. Однако полное солнечное затмение пересечет Южную Америку в конце этого года.

Ранее мы писали о том, что украинцев ждет опасное солнечное затмение и астрологи призвали людей не выходить из дома.

Также сообщалось, по каким людям может ударить в июне лунное затмение.

Добавим также, что в этом году летнее солнцестояние в Стоунхендже впервые можно увидеть онлайн.