Украинцев в июне ждет лунное затмение: по каким людям оно ударит

Астролог предупредила о лунном затмении (фото: pixabay.com)

Астролог рассказала, по каким людям ударит лунное затмение в начале июня

Украинцев в начале июня ждет лунное затмение. Оно произойдет 5 июня и больше всего окажет влияние на людей, которые родились в конце ноября - начале декабря. Именно 5 июня совпадут два астрономических события – полнолуние и затмение. Это приведет к повышенной возбудимости и проблем со сном у уязвимых людей.

"В ближайшие к затмениям дни следует быть более осторожными и внимательными в контактах и в отношении своего здоровья", – рассказала "Обозревателю" астролог Людмила Халанская.

По словам специалиста, 5 июня - это также период ретроградного движения планеты Венера. Оно стартовало 13 мая и закончится только 25 июня. В этот период не стоит делать большие покупки, а также что-то менять на личном фронте.

"Из-за одновременного действия сразу многих нестандартных астрологических показателей нелишним будет соблюдать осторожность и предусмотрительность в жизни в целом", – посоветовала Халанская.

Кстати, этим летом нас ждет целых три затмения – два лунных и одно солнечное. Эксперты считают такой астрологический фактор особенным, ведь в этот период можно спрогнозировать ключевые этапы в жизни.

Астрологи рекомендуют в периоды затмений прислушиваться как к окружающей среде, так и к самим себе. Ведь решения, которые мы будем принимать сейчас – станут частью жизни в перспективе.

Как мы ранее писали, астролог предупредил о великом коридоре затмений.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова