Черное море - уникально. Все, что вы могли не знать о нем

В мире существует множество морей, большинство из них похожи по своим характеристикам друг на друга. Но говоря о нашем Черном море, сложно назвать его типичным по ряду конкретных причин.

Чем уникально Черное море - читайте в нашем материале Styler ниже.

История появления Черного моря

Черное море - самое молодое море в мире. Появилось оно примерно 7500-8000 лет назад вследствие природного катаклизма.

Существует две версии такого катаклизма. Согласно первой, на территории современного Босфорского пролива произошло мощное землетрясение, которое раскололо землю, в результате чего появился пролив.

По второй версии, землетрясение или иной катаклизм в Средиземном море или же в океане стал причиной значительного повышения уровня воды в Средиземном море. В результате которого вода начала попадать с моря к еще пресноводному Черному "морю". Огромная масса воды со временем образовала пролив.

Черное море стало известным цивилизованному миру одним из первых. Еще в V веке нашей эры о нем упоминается в повести о Ясоне и аргонавтах.

Интересные факты о Черном море

В результате образования Черного моря, когда к пресноводной биосфере попала соленая вода, все живое погибло. Из-за этих печальных событий Черное море имеет самый большой в мире процент сероводорода, который образовался на дне моря из-за умерших пресноводных обитателей.

Из-за высокого содержания сероводорода на дне моря глубже 150-200 метров жизнь почти полностью отсутствует, кроме некоторых видов бактерий.

Благодаря тому, что приливы и отливы почти отсутствуют, верхний слой воды почти не смешивается с ядовитым - нижним. Из-за того что воды из этих слоев не смешиваются, на глубину почти не попадает кислород, таким образом делая невозможной жизнь в и так мертвой среде.

Согласно выше написанным фактам, можно подумать, что в море отсутствует жизнь. Конечно, количество представителей значительно меньше в сравнении со Средиземным морем, где численность видов насчитывает около 9000 экземпляров. Но и Черное море является домом более чем для 2500 видов.

Черное море (фото: unsplash)

Еще одним интересным фактом о Черном море, есть два огромных замкнутых водоворота, с длиной волны 350-400 км, которые называются "Очки Книповича" (в честь первооткрывателя).

В Черном море живет акула-катран, но не она считается самым опасным существом нашего моря. Самым опасным существом является морской дракончик, который опасен своими колючками на плавниках спины, содержащими смертельный яд.

Морской дракончик (фото: facebook)

На дне Черного моря обитают мидии, устрицы и моллюск-хищник рапан, занесенный кораблями с Дальнего Востока.