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Чорне море - унікальне. Все, що ви могли не знати про нього

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П'ятниця 01 липня 2022 18:00
Чорне море - унікальне. Все, що ви могли не знати про нього Чорне море (фото: unsplash)
Автор: Микита Мельников

У світі існує безліч морів, більшість з них схожа за своїми характеристиками одне на одного. Але кажучи про наше Чорне море, складно назвати його типовим за рядом конкретних причин.

Чим саме унікальне Чорне море - читайте у нашому матеріалі Styler нижче.

Історія появи Чорного моря

Чорне море - наймолодше море у світі. З'явилося воно приблизно 7500-8000 років тому внаслідок природного катаклізму.

Існує дві версії такого катаклізму. Згідно з першою, на території сучасної Босфорської протоки відбувся потужний землетрус, який розколов землю, та створив у результаті протоку.

Чорне море - унікальне. Все, що ви могли не знати про нього

За другою версією, землетрус чи інший катаклізм у Середземному морі або ж в океані призвів до значного підвищення рівня води у Середземному морі. У результаті якого вода почала потрапляти з моря до ще прісноводного Чорного "моря". Величезна маса води з часом утворила протоку.

Чорне море стало відомим цивілізованому світу одним з перших. Ще в V столітті нашої ери про нього згадується у повісті про Ясона та аргонавтів.

Чорне море - унікальне. Все, що ви могли не знати про нього

Цікаві факти про Чорне море

В результаті утворення Чорного моря, коли до прісноводної біосфери потрапила солона вода, усе живе загинуло. Через ці сумні події Чорне море має найбільший у світі відсоток сірководню, який утворився на дні моря через померлих прісноводних мешканців.

Через високий вміст сірководню на дні моря глибше 150-200 метрів життя майже повністю відсутнє, окрім деяких видів бактерій.

Чорне море - унікальне. Все, що ви могли не знати про нього

Завдяки тому, що припливи та відпливи майже відсутні, верхній шар води майже не змішується з отруйним - нижнім. Через те що води з цих шарів не змішуються, на глибину майже не потрапляє кисень, таким чином унеможливлюючи життя в й так мертвому середовищі.

Згідно з вищенаписаними фактами, можна подумати, що в морі відсутнє життя. Звісно, кількість представників значно менша ніж в порівняні з Середземним морем, де чисельність видів налічує приблизно 9000 екземплярів. Але й Чорне море є домівкою більше ніж для 2500 видів.

Чорне море - унікальне. Все, що ви могли не знати про нього

Чорне море (фото: unsplash)

Ще одним цікавим фактом про Чорне море, є два величезні замкнуті вири, з довжиною хвилі 350-400 км, які називаються "Окуляри Кніповича" (на честь першовідкривача).

В Чорному морі живе акула-катран, але не вона вважається найнебезпечнішою істотою нашого моря. Найнебезпечнішою істотою є морський дракончик, який небезпечний своїми колючками на плавцях спини, що містять смертельну отруту.

Чорне море - унікальне. Все, що ви могли не знати про нього

Морський дракончик (фото: facebook)

На дні Чорного моря мешкають мідії, устриці й молюск-хижак рапан, занесений кораблями з Далекого Сходу.

Раніше ми писали, як Чорне море заполонили сотні морських мешканців.

Також читайте, що Чорне море "позеленіло" - екологи б'ють на сполох.

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Чорне море
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