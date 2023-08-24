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"Унікальний випадок": у Тернополі врятували крихітку дівчинку з вагою 560 грамів

Тернопіль, Четвер 24 серпня 2023 13:33
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"Унікальний випадок": у Тернополі врятували крихітку дівчинку з вагою 560 грамів У Тернополі врятували дівчинку з маленькою вагою (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Тернополі медики врятували дівчинку Ярославу - єдину і довгоочікувану дитину Оксани і Анатолія Кучеренків. Дівчинка народилася надто рано - на 22 тижні вагітності з вагою 560 г.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського перинатального центру в Instagram.

У якому стані народилась дитина

Батьки 15 років мріяли про дитину, але ніяк не виходило, то ж змушені були зробити ЕКО.

Дуже боялися, що втратять донечку, проте, дівчинка дуже хотіла жити, а лікарі їй в цьому допомагали.

Понад два місяці дитина була на ШВЛ (штучній вентиляцї легень) та парентеральному харчуванні. Вже на четвертий день дитина показала свою рішучість і дихала без допомоги апаратів.

Неля Скубенко, завідувачка відділу інтенсивної терапії новонароджених, розповіла, що це перший випадок порятунку такої маленької пацієнтки в історії тернопільського закладу.

"Ургентний кесарів розтин. Дівчинка, 560 г, 37 см, 3/4 бали. Інтубація, сурфактант, ШВЛ, НЕК, парентеральне харчування… Екстубація, невдала. Знову ШВЛ. Ще одна екстубація. Знову невдала…18.08 - дитина дихає сама!" - йдеться у повідомленні.

&quot;Унікальний випадок&quot;: у Тернополі врятували крихітку дівчинку з вагою 560 грамів&quot;Унікальний випадок&quot;: у Тернополі врятували крихітку дівчинку з вагою 560 грамів&quot;Унікальний випадок&quot;: у Тернополі врятували крихітку дівчинку з вагою 560 грамів&quot;Унікальний випадок&quot;: у Тернополі врятували крихітку дівчинку з вагою 560 грамівУ Тернополі врятували новонароджену дівчинку (фото: facebook.com/vitntern)

Як зараз почувається дитина

Через два місяці після народження дівчинка важить понад 1 кілограм 300 грамів.

"Купили вже навіть кріселко, в якому перевозити дитинку. Вже приглядаємося до люльки", - каже мама дівчинки Оксана Кучеренко.

Про складний випадок лікарі наважились розповісти лише зараз. До того ж дівчинку весь медзаклад вважає своєю хрещеницею.

"Це унікальний випадок, вони потрапили до нас у терміновому порядку і не було часу зволікати. Результат підтверджує - наша робота та наші дії були правильними", - сказав Віктор Овчарук, генеральний директор центру "Мати і дитина".

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