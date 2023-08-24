"Уникальный случай": в Тернополе спасли крошечную девочку с весом 560 граммов

В Тернополе медики спасли девочку Ярославу - единственного и долгожданного ребенка Оксаны и Анатолия Кучеренко. Девочка родилась слишком рано - на 22 неделе беременности с весом 560 г.

Об этом сообщили на странице Тернопольского перинатального центра в Instagram.

В каком состоянии родился ребенок

Родители 15 лет мечтали о ребенке, но никак не получалось, поэтому вынуждены были сделать ЭКО.

Очень боялись, что потеряют дочь, однако девочка очень хотела жить, а врачи ей в этом помогали.

Более двух месяцев ребенок был на ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и парентеральном питании. Уже на четвертый день ребенок показал свою решительность и дышала без помощи аппаратов.

Неля Скубенко, заведующая отделом интенсивной терапии новорожденных, рассказала, что это первый случай спасения такой маленькой пациентки в истории тернопольского учреждения.

"Ургентное кесарево сечение. Девочка, 560 г, 37 см, 3/4 балла. Интубация, сурфактант, ИВЛ, НЭК, парентеральное питание… Экстубация, неудачная. Снова ИВЛ. Еще одна экстубация. Снова неудачная…18.08 - ребенок дышит сам" - говорится в сообщении.

В Тернополе спасли новорожденную девочку (фото: facebook.com/vitntern)

Как сейчас чувствует себя ребенок

Через два месяца после рождения девочка весит более 1 килограмма 300 граммов.

"Купили уже даже кресло, в котором перевозить ребенка. Уже присматриваемся к кроватке", - говорит мама девочки Оксана Кучеренко.

О сложном случае врачи решились рассказать только сейчас. К тому же девочку все медучреждение считает своей крестницей.

"Это уникальный случай, они попали к нам в срочном порядке и не было времени медлить. Результат подтверждает - наша работа и наши действия были правильными", - сказал Виктор Овчарук, генеральный директор центра "Мати і дитина".