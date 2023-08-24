"Уникальный случай": в Тернополе спасли крошечную девочку с весом 560 граммов
В Тернополе медики спасли девочку Ярославу - единственного и долгожданного ребенка Оксаны и Анатолия Кучеренко. Девочка родилась слишком рано - на 22 неделе беременности с весом 560 г.
Об этом сообщили на странице Тернопольского перинатального центра в Instagram.
В каком состоянии родился ребенок
Родители 15 лет мечтали о ребенке, но никак не получалось, поэтому вынуждены были сделать ЭКО.
Очень боялись, что потеряют дочь, однако девочка очень хотела жить, а врачи ей в этом помогали.
Более двух месяцев ребенок был на ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и парентеральном питании. Уже на четвертый день ребенок показал свою решительность и дышала без помощи аппаратов.
Неля Скубенко, заведующая отделом интенсивной терапии новорожденных, рассказала, что это первый случай спасения такой маленькой пациентки в истории тернопольского учреждения.
"Ургентное кесарево сечение. Девочка, 560 г, 37 см, 3/4 балла. Интубация, сурфактант, ИВЛ, НЭК, парентеральное питание… Экстубация, неудачная. Снова ИВЛ. Еще одна экстубация. Снова неудачная…18.08 - ребенок дышит сам" - говорится в сообщении.
В Тернополе спасли новорожденную девочку (фото: facebook.com/vitntern)
Как сейчас чувствует себя ребенок
Через два месяца после рождения девочка весит более 1 килограмма 300 граммов.
"Купили уже даже кресло, в котором перевозить ребенка. Уже присматриваемся к кроватке", - говорит мама девочки Оксана Кучеренко.
О сложном случае врачи решились рассказать только сейчас. К тому же девочку все медучреждение считает своей крестницей.
"Это уникальный случай, они попали к нам в срочном порядке и не было времени медлить. Результат подтверждает - наша работа и наши действия были правильными", - сказал Виктор Овчарук, генеральный директор центра "Мати і дитина".
Ранее мы сообщали, как в Украине зарегистрировать ребенка, рожденного в оккупации.
Также мы писали, что в Черновицкой области женщина родила 10 ребенка.