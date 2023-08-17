Унікальність острова втрачена. Що росіяни зробили з Джарилгачем і чи можна його відновити після масштабної пожежі

На тимчасово окупованому острові в Херсонській області Джарилгачі близько тижня тривала пожежа. Вогонь знищував найціннішу ділянку всієї території - заповідну, де розташовувалися унікальні види флори та фауни. Згодом стало відомо, що вся ця зона знищена повністю, а це майже 16 кілометрів.

Що на острові зараз і чи можна його відновити, розбиралися журналісти Радіо Свобода.

Що спричинило масштабну пожежу

Відомо, що росіяни окупували острів та облаштували там полігон. Оскільки територія вкрита рослинним покривом, загоряння легко могло статися від будь-якої іскри.

"У нас вигоріла майже вся заповідна зона, там сконцентрована основна частина всіх цінних видів, всіх частин степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до "Зеленої книги України", а доля тварин нам взагалі невідома", - розповідає директорка Джарилгацького національного природного парку Ірина Сабашенко.

Росіяни з'єднали Джарилгач з тимчасово окупованою територією Херсонської області (фото: facebook/com/sergejonyshko)

За її словами, деякі рослини настільки рідкісні, що саме заради них і створювали заповідник. До таких належить золотобородник цикадовий, а на відновлення рослинного покриву потрібно від 10 до 30 років залежно від виду.

Офіс генерального прокурора вже відкрив кримінальне провадження у справі з пожежею на острові.

Голова Скадовської територіальної громади Олександр Яковлєв каже, що в Скадовську досі багато російських військових, які й не переймалися займанням на острові. Він також додає, що пристосованої для гасіння техніки немає.

Як це впливає на навколишнє середовище

На острові вигоріла вся незаболочена територія. А оскільки він складається з вологої та сухої частин, то фактично половина заповідного фонду втрачена. Крім рослин, загинути могли й тварини.

"Якщо частина тварин могла просто, по іронії долі, бути на периферії цієї ділянки і якось відсунутися на вологі частини острова. Тоді ця невеличка частина тварин могла вижити", - припускає еколог Олексій Василюк.

Разом із тим він переконаний, що унікальність Джарилгача втрачено.

Заповідна територія Джарилгача була переповнена рідкісними видами тварин і рослин (ілюстративне фото: skadovsk.city)

"Якби ми говорили з вами про якусь ділянку не на острові, то можна було б сказати, що важливо подивитися, які види є на сусідніх ділянках. Вони звідти зможуть розселитися. Але ж це острів посеред моря. Там немає сусідньої ділянки, з якої вони могли б розселитися знову. Тому я думаю, саме з цієї причини унікальність Джарилгача вже втрачена. Він вже буде біднішим", - пояснив експерт.

До того ж протока біля острова стала затокою через пісок, який насипали російські військові. Тепер вода застоюється, замулюється, а це може негативно відобразитися на видах риби, які там живуть.

"Там є декілька видів коропів, занесених до Червоної книги, є морські трави, які охороняються у всій Європі, й ці всі найбільш цінні види, які прив'язані до Джарилгача, насправді не на суходолі, а в мілководді поряд з ним", – розповів Василюк.

Через дії армії РФ згадані цінні рослини та тварини можуть назавжди зникнути.

Крім усього, великою проблемою є також замінованість Джарилгача. Тож перед тим, як братися за відновлення заповідного фонду, територію потрібно зробити безпечною, на що також може піти не один рік.