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Унікальні ретрофото морвокзалу в Одесі, який зруйнували росіяни

Яким був морський вокзал Одеси пів століття тому (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

25 вересня під час нічної ракетної атаки росіяни пошкодили морський вокзал в Одесі та знищили прилеглий готель. Ці місця були туристичною візитівкою міста.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати історію морвокзалу та подивитись, як виглядав морвокзал у другій половині ХХ століття. Для ілюстрації матеріалу використали фотоархів сайту Viknaodessa.

Яким був морський вокзал понад пів століття тому

Одеський морський порт є одним із найбільших українських портів, а також одним із найкрупніших в басейні Чорного моря. За рік він здатний приймати до 50 млн тонн вантажів. 

Історія створення порту на цьому місці сягає ще часів козаків. Саме вони стали першими його розбудовниками. Нагадаємо, вони перебрались сюди жити після зруйнування Запорізької Січі - за 20 років до того, як на місці турецької фортеці Хаджибей заснують Одесу.

Першим керівником міста став каталонець Хосе де Рібас, потім містом керував француз Дюк де Рішельє, який перетворив Одесу із дрібного припортового містечка у велике торгове місто. А вже в 1820 році порт став найбільшим чорноморським портом імперії.

З роками порт та масштаби його роботи збільшувались, окрім промислової функції він став виконувати й туристичну, і по праву вже вважається однією із принад Одеси.

Ось так виглядав морський порт у 50-70-х роках ХХ століття (фото: viknaodessa.od.ua)

Морський порт - символ Одеси

Морський порт вже давно став унікальною пам'яткою міста та його візитівкою. Цьому сприяло й вигідне розташування - зовсім поруч з історичним центром. Популярною серед туристів стала і так звана "морська галерея", на якій можна було полюбуватись творами мистецтва.

До речі, це єдина в Європі морська галерея, розташована на узбережжі. Її виставкова площа займає територію більше одного квадратного кілометра.

Це місце також приваблювало туристів знаменитою набережною і мережею ресторанів швидкого харчування, що розташовані в пішій доступності від вокзалу. 

Ось так виглядав морський порт у минулому (фото: viknaodessa.od.ua)

Переглядайте також фото, як виглядає морський порт після нічної атаки росіян.

Читайте також про усі наслідки від нічної атаки росіян на Одесу.

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Одесапорт