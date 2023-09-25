Уникальные ретрофото морвокзала в Одессе, который разрушили россияне

Каким был морской вокзал более полувека назад

Одесский морской порт - один из крупнейших украинских портов, а также один из самых больших в бассейне Черного моря. В год он способен принимать до 50 млн тонн грузов.

История создания порта на этом месте уходит еще во времена козаков. Именно они первыми обустраивали его. Напомним, козаки перебрались сюда жить после разрушения Запорожской Сечи - за 20 лет до того, как на месте турецкой крепости Хаджибей создадут Одессу.

Первым руководителем города стал каталонец Хосе де Рибас, затем городом руководил француз Дюк де Ришелье, превративший Одессу из мелкого припортового городка в крупный торговый город. А уже в 1820 году порт стал самым крупным черноморским портом империи.

С годами порт и масштабы его работы увеличивались, кроме промышленной функции он стал выполнять и туристическую, и по праву уже считается одной из достопримечательностей Одессы.

Так выглядел морской порт в 50-70-х годах ХХ века (фото: viknaodessa.od.ua)

Морской порт - символ Одессы

Морской порт уже давно стал уникальным памятником города и его визитной карточкой. Этому способствовало и выгодное расположение - совсем рядом с историческим центром. Популярной среди туристов стала и так называемая морская галерея, на которой можно было полюбоваться произведениями искусства.

К слову, это единственная в Европе морская галерея, расположенная на побережье. Ее выставочная площадь занимает территорию более одного квадратного километра.

Это место также привлекало туристов знаменитой набережной и сетью ресторанов быстрого питания, находящихся в пешей доступности от вокзала.

Так выглядел морской порт в прошлом (фото: viknaodessa.od.ua)