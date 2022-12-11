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Унікальні фото Києва, які було зроблено понад 100 років тому: як виглядала столиця

Як виглядав Київ понад 100 років тому (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Історичні фото збереглися у багатьох бібліотеках. У деяких із них є архівні знімки столиці України – міста Києва.

Частину таких знімків в оцифрованому вигляді можна знайти на сайті Публічної бібліотеки Нью-Йорка, архіві Конгресу США, а також українських архівах. Як виглядав Київ 100-120 років тому – дивіться нижче.

Унікальні фото з архіву Конгресу США

Фотографіям Києва, які збереглися в архіві Конгресу – понад 120 років. Саме так виглядав Київ майже сторіччя тому і в цьому місті жили наші прабабусі та прадіди.

Знімки викупили у родини фотографа Сергія Проскудіна-Горського, який емігрував на початку століття до Франції. У його колекції понад 2000 знімків – не лише Києва, а ще й інших міст України.

Унікальні фото з Публічної бібліотеки у Нью-Йорку

Ці фотографії показують Київ 120-150 років тому. Там можна побачити Драматичний театр, Софійський собор, мости, центр міста.

Унікальні фото з українського архіву

Це знімки із Центрального державного кінофотоархівів України імені Г.С. Пшеничного. На фото – Київ 1920-1930 років.

Будинок офіцерів (зараз Національна філармонія), 1925 рік

Міст імені Євгенії Бош через річку Дніпро, 1925 рік.

Перон Залізничного вокзалу та Привокзальна площа, 1919-1920 рр.

Перші автобуси на Хрещатику, 1920 рік

До речі, раніше ми розповідали про те, як виглядала Україна 1905 року.

А також ми показували, як виглядала Бессарабка 100 років тому.

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