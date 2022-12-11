Унікальні фото Києва, які було зроблено понад 100 років тому: як виглядала столиця

Історичні фото збереглися у багатьох бібліотеках. У деяких із них є архівні знімки столиці України – міста Києва.
Частину таких знімків в оцифрованому вигляді можна знайти на сайті Публічної бібліотеки Нью-Йорка, архіві Конгресу США, а також українських архівах. Як виглядав Київ 100-120 років тому – дивіться нижче.
Фотографіям Києва, які збереглися в архіві Конгресу – понад 120 років. Саме так виглядав Київ майже сторіччя тому і в цьому місті жили наші прабабусі та прадіди.
Ці фотографії показують Київ 120-150 років тому. Там можна побачити Драматичний театр, Софійський собор, мости, центр міста.
Це знімки із Центрального державного кінофотоархівів України імені Г.С. Пшеничного. На фото – Київ 1920-1930 років.
До речі, раніше ми розповідали про те, як виглядала Україна 1905 року.
А також ми показували, як виглядала Бессарабка 100 років тому.