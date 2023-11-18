Монстр з океанських глибин. Чи варто насправді боятися "морського змія" - найдовшої у світі риби

Чому рибу вважають "морським змієм"

"Морським змієм" дехто називає рибу з родини оселедцевих королів - оселедцевого короля чубатого. Ззовні він дійсно дещо подібний до міфічного змія, проте на цьому його схожість зі страшним чудовиськом закінчується.

Перший опис оселедцевого короля датується 1771 роком. Тіло риби має ременеподібну форму, тому її ще інколи називають риба-ремінь (при довжині 3,5 м ширина тулуба цієї риби може становити лише 5 см).

Плавають ці риби зазвичай головою догори, розташовуючи тіло в положенні, близькому до вертикального.

Підтримуючи тіло (питома вага якого більша, ніж вага води) від опускання, вони поступально переміщуються з невеликою швидкістю завдяки хвилеподібним рухам довгого спинного плавця.

Ця рибина страшна й прекрасна водночас (фото: NOAA Fisheries)

Де мешкає оселедцевий король

Ця риба - напівглибоководна (хоча полюбляє глибини й комфортно там почувається). Вона зустрічається в теплих і помірно теплих водах Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. Широко поширена в Атлантиці, зустрічається у Середземному морі. Також зустрічається вздовж берегів США та Чилі.

Оселедцевий король чубатий може "подорожувати" глибинами - від так званої мезопелагічної зони (що сягає 200-1000 м вглиб водної товщі) до самої поверхні. В середньому зустрічається на глибині від 50 до 700 метрів.

Оселедець король чубатий може "мандрувати" по глибинах - від так званої мезопелагічної зони (що досягає 200-1000 м вглиб водної товщі) до самої поверхні.

Чим харчується

Попри побоювання багатьох людей, оселедцевий король зовсім не небезпечний, адже у нього по суті навіть немає зубів.

Ця риба харчується планктоном, дрібними ракоподібними, невеликою рибою та кальмарами, буквально відціджуючи їх із товщі води за допомогою спеціальних зябрових "грабель", розміщених у роті.

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У чому полягає рекорд "змія"

Оселедцевий король чубатий був занесений до Книги рекордів Гіннесса як найдовша з нині живих кісткових риб.

В середньому ці риби досягають довжини близько 5,5 метрів (з вагою 250 кг), проте в липні 1963 року група вчених з американської морської лабораторії Сенді Хук зустріла під час плавання неподалік міста Езбері-Парк у штаті Нью-Джерсі особину довжиною близько 15,2 метра.

Дехто вважає, що довжина окремих особин може сягати 17 метрів.

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Чи годиться в їжу

На відміну від багатьох кісткових риб, в оселедцевих королів чубатих немає луски. Натомість вони вкриті сріблястою оболонкою з матеріалу під назвою гуанін. Крім того, на них можна помітити невеличкі горбки.

Попри те що ці риби пристосовані до виживання на великих глибинах - під високим тиском - їхня шкіра достатньо м'яка і її легко пошкодити.

Промислової цінності вони не представляють, оскільки м'ясо оселедцевого короля неїстівне (від нього відмовляються навіть тварини). Ті, хто все ж таки куштував цих риб, зазначали, що "їхнє м'ясо - в'яле та липке".

Міфи й легенди

Зустрічі моряків з оселедцевими королями чубатими, які плавали біля поверхні води (або тіла яких могли бути викинуті на берег), цілком імовірно могли лягти в основу багатьох історій про "морського змія".

У деяких із них чудовисько описується таким, що має кінську голову з вогненно-рудою гривою, яка розвівається. За таку гриву могли приймати довгі промені спинного плавця рибини, що утворюють на голові своєрідний "плюмаж".

Дехто називає цю рибу провісником лих і катаклізмів. Згідно з низкою повір'їв, ці риби можуть з'являтися людям перед стихійними лихами, землетрусами або цунамі.