Унікальне космічне явище, яке людство побачить у 2023 році: про що мова

Чому потік утворюється

Потік Персеїди спричинений проходженням Землі крізь шматки льоду та каміння, залишені кометою Свіфта-Таттля, яка востаннє проходила близько до Землі в 1992 році.

Пік Персеїд досягає, коли Земля проходить через найщільнішу та найзапиленішу область. Зазвичай це стається 11-12 серпня. Коли Місяць яскраво світить, швидкість потоку може становити 150-200 метеорів на годину.

У звичайних обставинах ви можете очікувати до 100 метеорів на годину на піку.

Більшість Персеїд крихітні, приблизно з піщинку. Майже жоден з уламків не падав на Землю, але якщо це сталося, то його називають метеоритом. Максимальна температура для Персеїд становить понад 1650 градусів за Цельсієм.

Де та коли спостерігати потік Персеїди у 2023 році

Метеоритний дощ Персеїди найкраще можна побачити в Північній півкулі та аж до середніх південних широт. Щоб побачити це видовище, вам потрібна темрява, зручне місце для сидіння та трохи терпіння.

Щоб найкраще побачити Персеїди, перейдіть у найтемніше можливе місце, відкиньтесь на спинку крісла та розслабтеся. Вам не потрібні телескопи чи біноклі, оскільки секрет полягає в тому, щоб охопити якомога більше неба та дати очам приблизно 30 хвилин звикнути до темряви.

Найкращий час для пошуку метеорів на небі - передсвітанковий час. Пік потоку Персеїди припаде на 11-12 серпня. За даними NASA, вони будуть активні з 14 липня по 24 серпня.