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Уникальное космическое явление, которое человечество увидит в 2023 году: о чем речь

Персеиды на юге Германии (фото: space.com)
Автор: Юлия Гаюк

Метеорный поток Персеиды наблюдается ежегодно с середины июля до конца августа. 2023 год будет удачным для того, чтобы увидеть это уникальное и очень красивое явление своими глазами.

Об этом сообщают на сайте Space.

Почему поток образуется

Поток Персеиды вызван прохождением Земли сквозь куски льда и камней, оставленные кометой Свифта-Таттля, последний раз проходившей близко к Земле в 1992 году.

Пик Персеид достигает, когда Земля проходит через самую плотную и опыленную область. Обычно это происходит 11-12 августа. Когда Луна ярко светит, скорость потока может составлять 150-200 метеоров в час.

В обычных обстоятельствах можно ожидать до 100 метеоров в час на пике.

Большинство персеид крошечные, примерно с песчинкой. Практически ни один из обломков не падал на Землю, но если это вышло, то его именуют метеоритом. Максимальная температура для Персеида составляет более 1650 градусов по Цельсию.

Где и когда наблюдать поток Персеиды в 2023 году

Метеоритный дождь Персеиды лучше увидеть в Северном полушарии и вплоть до средних южных широт. Чтобы увидеть это зрелище, вам нужна тьма, удобное место для сидения и немного терпения.

Чтобы лучше увидеть Персеиды, перейдите в самое возможное место, откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь. Вам не нужны телескопы или бинокли, поскольку секрет заключается в том, чтобы охватить больше неба и дать глазам примерно 30 минут привыкнуть к темноте.

Лучшее время для поиска метеоров на небе - предрассветное время. Пик потока Персеиды придется на 11-12 августа. По данным NASA, они будут активны с 14 июля по 24 августа.

Раньше мы рассказывали, какие дни в январе будут наиболее благоприятными по лунному календарю.

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