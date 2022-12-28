Уникальное космическое явление, которое человечество увидит в 2023 году: о чем речь

Метеорный поток Персеиды наблюдается ежегодно с середины июля до конца августа. 2023 год будет удачным для того, чтобы увидеть это уникальное и очень красивое явление своими глазами.
Об этом сообщают на сайте Space.
Поток Персеиды вызван прохождением Земли сквозь куски льда и камней, оставленные кометой Свифта-Таттля, последний раз проходившей близко к Земле в 1992 году.
Пик Персеид достигает, когда Земля проходит через самую плотную и опыленную область. Обычно это происходит 11-12 августа. Когда Луна ярко светит, скорость потока может составлять 150-200 метеоров в час.
В обычных обстоятельствах можно ожидать до 100 метеоров в час на пике.
Большинство персеид крошечные, примерно с песчинкой. Практически ни один из обломков не падал на Землю, но если это вышло, то его именуют метеоритом. Максимальная температура для Персеида составляет более 1650 градусов по Цельсию.
Метеоритный дождь Персеиды лучше увидеть в Северном полушарии и вплоть до средних южных широт. Чтобы увидеть это зрелище, вам нужна тьма, удобное место для сидения и немного терпения.
Чтобы лучше увидеть Персеиды, перейдите в самое возможное место, откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь. Вам не нужны телескопы или бинокли, поскольку секрет заключается в том, чтобы охватить больше неба и дать глазам примерно 30 минут привыкнуть к темноте.
Лучшее время для поиска метеоров на небе - предрассветное время. Пик потока Персеиды придется на 11-12 августа. По данным NASA, они будут активны с 14 июля по 24 августа.
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