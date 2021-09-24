Уникальная скульптура "Звуки города" по инициативе Алены Тимошенко появилась во Львове

"Львов - это очень современный город, креативный, культурный и художественный город, и я надеюсь, что эту скульптуру здесь поймут, полюбят и будут приходить сюда слушать звуки города", - рассказала автор идеи проекта, продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко.

Скульптура "Звуки Львова", представляющая собой синтез искусства и технологий, была открыта в креативном пространстве !FESTrepublic на улице Старознесенской. "Звуки Львова" получили различные оттенки - от кораллового до глубоко пурпурного. По мнению авторов проекта, в такой палитре выражается разнообразие Львова, благородно-строгого и, в то же время, нежного и современного.

В основу композиции легли ассоциативные звуки, которыми поделились известные львовяне: певица Руслана, художница Ксения Дацюк, ресторатор Андрей Худо, галерист Павел Гудимов, исполнительный директор ИТ кластера Степан Веселовский и многие другие.

В итоге, аудиоряд включил в себя, среди прочих звуков, джаз, заваривание кофе, дрожь автомобиля на мостовой, эхо колокола Ратуши и другие.

"Эмоции, которые мы передали от нас - это ножи и вилки, которые мы слышим в наших ресторанах в центре города, это шипение на кухне, когда готовят какие-то блюда, это работа кофемашин, или шорох кофе в турке, который делают на песке, это трубач, который ходит в центре Львова, трамвай и цокот каблуками по мостовой. Все эти звуки собрали в такую ​​строгую, но одновременно нежную скульптуру", - поделился ресторатор Андрей Худо.

Над проектом "Звуки города" работало более ста человек. Были записаны и трансформированы в арт-объекты звуки шести городов - Львова, Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Мариуполя, а также Крыма.