Унікальна скульптура "Звуки міста" за ініціативи Альони Тимошенко з'явилася у Львові

"Львів - це дуже сучасне місто, креативне, культурне і мистецьке місто, і я сподіваюсь, що цю скульптуру тут зрозуміють, полюблять та будуть приходити сюди слухати звуки міста", - розповіла автор ідеї проєкту, продюсер GOODMEDIA Альона Тимошенко.

Скульптуру "Звуки Львова", що є втіленням синтезу мистецтва і технологій, було відкрито в креативному просторі !FESTrepublic на вулиці Старознесенській. "Звуки Львова" отримали різні відтінки - від коралового до глибоко пурпурного. На думку авторів проєкту, в такий палітрі виражається різноманітність Львова, благородно-строгого і водночас ніжного і сучасного.

В основу композиції лягли асоціативні звуки, якими поділилися відомі львів'яни: співачка Руслана, художниця Ксенія Дацюк, ресторатор Андрій Худо, галерист Павло Гудімов, виконавчий директор ІТ кластеру Степан Веселовський і багато інших.

У підсумку, аудіодоріжка включила в себе, серед інших звуків, джаз, заварювання кави, тремтіння автомобіля на бруківці, відлуння дзвону Ратуші та інші.

"Емоції, які ми передали від нас - це ножі й вилки, які ми чуємо в наших ресторанах у центрі міста, це шкварчання на кухні, коли готують якісь страви, це робота кавомашин, або шарудіння кави в турці, яку роблять на піску, це сурмач, який ходить в центрі Львова, трамвай і цокотіння каблуками по бруківці. Всі ці звуки зібрали у таку строгу, але водночас ніжну скульптуру", - поділився ресторатор Андрій Худо.

Над проєктом "Звуки міста" працювало понад сто осіб. Були записані і трансформовані в арт-об'єкти звуки шести міст - Львова, Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Маріуполя, а також Криму.