Унесли все призовые: в Одессе ограбили известного шахматиста

В Одессе ограбили известного шахматиста Станислава Богдановича, который представляет Украину на международных турнирах. 26-летний парень даже не прятал честно заслуженный выигрыш, поскольку не подозревал, что с ним могли так бессовестно поступить. Об этом информирует "Сегодня".

Отмечается, что шахматист выиграл на международных соревнованиях крупную сумму денег. Он с детства зарабатывал на жизнь победами на турнирах, однако сейчас у него остались только медали и кубки - все призовые унесли грабители.

"За последние несколько месяцев я выиграл больше, чем за предыдущие время. Три подряд турнира - это все вместе порядка 17 тысяч долларов", - рассказал шахматист.

В день ограбления Станислав находился на турнире в Черноморске, а по приезду домой мать сообщила печальную новость о том, что грабители вынесли все ценное, пока она на час вышла на улицу.

В Одессе ограбили известного шахматиста: (фото: chessclub.lviv.ua)

Злоумышленники, видимо, выследили и узнали, когда дома никого не будет. Времени на все у них было не особо много, потому работали быстро, даже не взламывали двери. Спортсмен признается, что дверь будто открыта родным ключом.

Полиция рассматривает возможные версии совершения преступления. Злоумышленнику грозит срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее Усик прокомментировал лишение чемпионских титулов.

Ранее мы писали, что Усик должен был дебютировать в супертяжелой весовой категории 25 мая, однако получил травму в процессе подготовки к бою. Его возвращение на ринг ожидается в сентябре.