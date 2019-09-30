Благала викликати швидку: в Одесі спалахнув скандал через знущання в дитячому притулку (відео)

В Одесі центр реабілітації дітей потрапив у скандал (Ілюстративне фото: thequint.com)

Персонал центру відмовляв медиків від госпіталізації дівчинки

В Одесі діти - вихованці центру соціально-психологічної реабілітації (притулок "Світанок") розповіли про жорстоке поводження в установі. Для однієї дівчинки вдалося зі скандалом викликати "швидку" - бо персонал зоявляв про нібито симуляції - і зараз дитина перебуває в лікарні у важкому стані. Медики підозрюють внутрішню кровотечу і відправляють Міру в хірургію. Про це 30 вересня повідомила колишня поліцейська Зоя Мельник на своїй сторінці в Facebook.

Як розповіла екс-"коп", увечері 25 вересня з КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" втекло 6 дівчаток-підлітків. Вони самостійно зв'язалися з Мельник і попросили про допомогу, бо боялися повертатися назад.

Зазначимо, що кілька тижнів тому жінка оприлюднила скандальну ситуацію, коли 11-річну дівчинку прямо в школі представники соціальної служби змусили піти в притулок. Цей інцидент викликав резонанс у суспільстві.

В Одесі в ЦСПРД діти скаржаться на жорстоке поводження (Фото: скріншот)

"Діти розповіли про жорстоке поводження в ЦСПРД. Одна з дівчаток, Міра, дуже сильно кашляла, у неї було розпухле червоне горло і сльозилися очі, підвищена температура", - йдеться у публікації.

Мельник відвезла їх до поліції, після чого "втікачок" повернули до Ценру.

Зазначається, що одна з дівчаток дуже погано себе почувала та зі сльозами на очах просилася до лікарні, але співробітники служби у справах дітей відмовили їй і відправили хвору дитину назад до ЦСПРД.

Наступного дня ввечері по телефону Мельник дізналася від мами Міри, що дівчинка отруїлася і їй погано, у неї блювота та сильні болі в животі, при цьому їй не викликають швидку, а колять "Ношпу" і анальгін. Дівчинка просила викликати медиків, але їй відмовляли.

По телефону мама чула, як персонал кричав "Тримай її, бл*ть, а вона кричала "мама благаю, скажи щоб не кололи", - розповіла екс-поліцейська.

Мама Міри є грамотним фармацевтом, і по телефону просила дати доньці хоча б вугілля, але медсестра відповіла, що вугілля у них немає.

У підсумку Мельник вночі заїхала за мамою дівчинки та вони разом поїхали в ЦСПРД, щоб викликати звідти дитині "швидку".

Зоя Мельник (Фото: facebook.com/zoya.melnik)

До них вийшов весь персонал і став навперебій розповідати, що дівчинка симулює і їй насправді не погано.

Мельник знімала те, що відбувається, на мобільний телефон, а мама Міри наполягала що дитині потрібно викликати медиків.

В результаті її все-таки пустили до дочки, а екс-"коп" залишилася чекати біля паркану. Незабаром їй зателефонувала Міра.

Фото: скрін facebook.com/zoya.melnik

"Благаю, будь ласка, допоможіть мене госпіталізувати - ридала в трубку. - Я вам розповім, що відбувалося насправді, тільки щоб вихователі не чули! Зараз вони сказали, що викликали "Омонів" і нам всім капець!" - передала Мельник слова дівчинки.

"ОМОНами" діти називають охоронців, які приїжджають, коли ті себе погано ведуть.

Медики, які приїхали, прийняла рішення госпіталізувати дитину, незважаючи на те, що одна з вихователів вмовляла це не робити. Дівчинку тоді доставили в інфекційне відділення.

Діти розповіли, що директор ЦСПРД відібрав у них мобільні телефони.

"Пізніше діти і сама Міра розповіла,що випила шматочок таблетки для миття посуду, аби тільки виїхати в лікарню з ЦСПРД", - розповіла Мельник.

Також вона опублікувала в мережі відео бесіди з персоналом та охороною.

Відео: facebook.com/zoya.melnik