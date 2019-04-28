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Не надо умничать! Комаровский развеял миф про популярное лекарство

STYLERЖизнь    28.04.2019 - 07:42
Не надо умничать! Комаровский развеял миф про популярное лекарство
Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский призвал родителей не усложнять процесс лечения детей

Евгений Комаровский эмоционально высказался про применение гормональных мазей при атопическом дерматите у ребенка в случае, если препарат смущает кого-либо из членов семьи. Известный педиатр ответил на вопрос женщины, чья мама не рекомендует это делать до выяснения полной информации о лекарстве, а малыш тем временем продолжает болеть. Об этом говорится на страничке Комаровского в Instagram.

Доктор Комаровский, который ранее развеял мифы об использовании ползунков и пеленкок для младенцев, указал на наличие видеоуроков и материалов на своем YouTube-канале про атопический дерматит и правила его лечения, а также про гормональные средства.

Также доктор высшей категории подчеркнул, что ознакомился с кучей материалов и перевел на понятный язык.

"То, что говорит бабушка - это как про прививки. То есть мы где-то что-то слышали, и теперь пусть наш ребенок не спит, орет, но я не дам использовать гормональные мази", - возмущается доктор Комаровский.  

Не надо умничать! Комаровский развеял миф про популярное лекарство

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

В письме-вопросе указывалось, что у шестимесячного младенца атопический дерматит из-за того, что мама молоко попила. И еще признаки лактозной недостаточности. Бабушка против гормональных мазей, а стационар по лечению детей их рекомендует. Бабушка спрашивает, где и когда они проходили клинические испытания, на скольких людях, каковы результаты, кто оценивал, какая комиссия принимала и в каких случаях они вызывают рак кожи. 

"Вот смотрите. Речь идет о ребенке с атопическим дерматитом. У которого жуткий зуд кожи. Мама не знает про атопический дерматит вообще ничего. Она считает, что у ребенка атопический дерматит потому, что она попила молоко", - говорит Комаровский. 

Он заявил, что есть нормальные эффективные методы лечения атопического дерматита без применения гормональных мазей. Но если у 6-месячного ребенка мокнущие раны, у него зуд, он "не спит по ночам и орет, то в такой ситауции просто убрать зуд и дать возможность зажить этому месту - это гормональные мази".

"Но у нас есть бабушка, которая задает очень важные вопросы. То есть бабушка не может посмотреть видео доктора Комаровского про гормональные мази, но хочет узнать все подробности. Я конечно могу дать ссылки на огромные исследования о том, что гормональные атопические стероиды на сегодня используют сотни миллионов людей!" - подчеркнул педиатр, назвав гормональные мази высокоэффективным современным лекарством, которое просто уберет зуд и даст ребенку выспаться. 

Не надо умничать! Комаровский развеял миф про популярное лекарство

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

"Резюме. Не надо умничать! Есть реальная полезная доступная информация, для составления которой мне и моим помощникам нужно перелопатить огромное количество исследований. Пусть бабушка возьмет готовые ответы - они уже есть. 

Если вы узнаете, что такое эмоленты, если вы поймете, что атопический дерматит в подавляющем большинстве случаев не имеет ничего общего с тем, что мама попила молоко... По пока вы изучаете материалы про гормональные мази, сходите в аптеку, купите то, что вам прописал врач, чтобы ребенок поспал хотя бы одну ночь!" - призвал Комаровский. 

Также он добавил, что выяснения отношений, и то, как бабушка интересуется методами испытания клинических лекарств - "мягко говоря не на пользу вашему ребенку". 

Как сообщалось ранее, недавно доктор Евгений Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет

Напомним также, что доктор Комаровский рассказал про ветрянку и развеял несколько популярных мифов о ней.

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