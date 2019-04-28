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Не треба мудрувати! Комаровський розвіяв міф про популярні ліки

STYLERЖиття    28.04.2019 - 07:42
Не треба мудрувати! Комаровський розвіяв міф про популярні ліки
Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Комаровський закликав батьків не ускладнювати процес лікування дітей

Євген Комаровський емоційно висловився про застосування гормональних мазей при атопічному дерматиті у дитини в разі, якщо препарат бентежить когось зі членів сім'ї. Відомий педіатр відповів на запитання жінки, чия мама не рекомендує це робити до з'ясування повної інформації про ліки, а дитина тим часом продовжує хворіти. Про це йдеться на сторінці Комаровського в Instagram.

Доктор Комаровський, який раніше розвіяв міфи про використання повзунків і пеленкок для немовлят, вказав на наявність відеоуроків та матеріалів на своєму YouTube-каналі про атопічний дерматит і правила його лікування, а також про гормональні засоби.

Також лікар вищої категорії наголосив, що ознайомився із купою матеріалів і переклав на зрозумілу мову.

"Те, що говорить бабуся - це як про щеплення. Тобто ми десь щось чули, і тепер нехай наша дитина не спить, кричить, але я не дам використовувати гормональні мазі", - обурюється лікар Комаровський.

Не треба мудрувати! Комаровський розвіяв міф про популярні ліки

Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

У листі-питанні вказувалося, що у шестимісячного немовляти атопічний дерматит внаслідок того, що мама пила молоко. І ще ознаки лактозної недостатності. Бабуся проти гормональних мазей, а стаціонар по лікуванню дітей їх рекомендує. Бабуся питає, де і коли вони проходили клінічні випробування, на скількох людей, які результати, хто оцінював, яка комісія приймала і в яких випадках вони викликають рак шкіри.

"Ось дивіться. Йдеться про дитину з атопічним дерматитом. У якої жахливий свербіж шкіри. Мама не знає про атопічний дерматит взагалі нічого. Вона вважає, що у дитини атопічний дерматит тому, що вона попила молоко", - каже Комаровський.

Він заявив, що є нормальні ефективні методи лікування атопічного дерматиту без застосування гормональних мазей. Але якщо у 6-місячної дитини мокнучі рани, у неї свербіж, вона "не спить ночами і кричить, то в такій ситауции просто прибрати свербіж і дати можливість зажити цього місця - це гормональні мазі".

"Але у нас є бабуся, яка задає дуже важливі питання. Тобто бабуся не може подивитися відео доктора Комаровського про гормональні мазі, але хоче дізнатися всі подробиці. Я звичайно можу дати посилання на величезні дослідження про те, що гормональні атопічні стероїди на сьогодні використовують сотні мільйонів людей!" - наголосив педіатр, назвавши гормональні мазі сучасними високоефективними ліками, що просто приберуть свербіж і дадуть дитині виспатися.

Не треба мудрувати! Комаровський розвіяв міф про популярні ліки

Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

"Резюме. Не треба мудрувати! Є реальна корисна доступна інформація, для складання якої мені та моїм помічникам потрібно перелопатити величезну кількість досліджень. Нехай бабуся візьме готові відповіді - вони вже є.

Якщо ви дізнаєтеся, що таке емоленти, якщо ви зрозумієте, що атопічний дерматит у переважній більшості випадків не має нічого спільного з тим, що мама пила молоко... поки ви вивчаєте матеріали про гормональні мазі, сходіть до аптеки, придбайте те, що вам прописав лікар, щоб дитина поспала хоча б одну ніч!" - закликав Комаровський.

Також він додав, що з'ясування стосунків, і те, як бабуся цікавиться методами випробування клінічних ліків - "м'яко кажучи, не на користь вашій дитині".

Як повідомлялося раніше, нещодавно лікар Євген Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет.

Нагадаємо також, що доктор Комаровський розповів про ветрянку та розвіяв кілька популярних міфів про неї.

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