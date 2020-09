Умерла звезда "Игры престолов"

Умерла британская актриса Дайана Ригг, которая прославилась благодаря "Игре престолов" и роли "девушки Бонда". Звезде кино и театра было 82 года, с марта она боролась с раком, но болезнь и возраст оказались сильнее.

Последняя знаковая роль в карьере Дайаны - Оленна Тирелл - мудрая и коварная женщина, бабушка Маргери Тирелл (эту роль исполнила Натали Дормер), глава дома Тиреллов.

В 1969 году актриса обрела всемирную славу после появления на экраны в качестве девушки агента 007 в фильме "На секретной службе Ее Величества".

Дайна Ригг в роли "девушки Бонда"

Также Ригг играла в культовом британском сериале 60-х годов "Мстители". Лента рассказывала о паре агентов, которым приходится распутывать сложные преступления.

Актриса получила в 1988 году Орден Британской империи, в 1994 - титул "Дама-Командор". А в 1997 году Дайна Ригг получила "Эмми" за лучшую роль второго плана в телефильме "Ребекка".

Дайана Ригг в роли Оленны Тирелл в "Игре престолов"

Актриса дважды была замужем. От второго брака с театральным продюсером Арчибальдом Стирлингом в 1977 году родилась дочь Рэйчел Стирлинг. Она пошла по стопам матери, став актрисой.

Напомним, автор знаменитого хита "I Like To Move It" Эрик Морилло обнаружен мертвым в своем доме в Майами-Бич.

Ранее мы писали, про смерть легенды электронной музыки, который страдал от тяжелой болезни.