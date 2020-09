Померла зірка "Ігри престолів"

Померла британська актриса Дайана Рігг, яка прославилася завдяки "Грі престолів" і ролі "дівчини Бонда". Зірці кіно і театру було 82 роки, з березня вона боролася з раком, але хвороба і вік виявилися сильнішими.

Остання знакова роль в кар'єрі Дайани - Оленна Тірелл - мудра і підступна жінка, бабуся Маргері Тірелл (цю роль виконала Наталі Домер), глава дому Тіреллів.

В 1969 році актриса здобула всесвітню славу після появи на екрани в якості дівчини агента 007 у фільмі "На секретній службі Її Величності".

Дайна Рігг в ролі "дівчини Бонда"

Також Рігг грала в культовому британському серіалі 60-х років "Месники". Стрічка розповідала про пару агентів, яким доводиться розплутувати складні злочини.

Актриса отримала в 1988 році Орден Британської імперії, у 1994 - титул "Дама-Командор". А в 1997 році Дайна Рігг отримала "Еммі" за найкращу роль другого плану в телефільмі "Ребекка".

Дайана Рігг в ролі Оленни Тірелл в "Грі престолів"

Актриса була заміжня двічі. Від другого шлюбу з театральним продюсером Арчібальдом Стірлінгом в 1977 році народилася дочка Рейчел Стірлінг. Вона пішла по стопах матері, ставши актрисою.

