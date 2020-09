Автор знаменитого хита I Like To Move It: известный диджей обнаружен мертвым

Умер известный музыкант Эрик Морилло (Фото: facebook.com/ErickMorilloOfficial)

Тело известного диджея и продюсера Эрика Морилло обнаружили в Маймами-Бич

В Майами-Бич обнаружили тело 49-летнего диджея и продюсера Эрика Морилло. Американо-колумбийскому музыканту было всего 49 лет. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Эрик Морилло – автор знаменитого хита I Like To Move It, который он выпустил в 1993 году под псевдонимом Real 2 Real. Он родился 26 марта 1971 года в Нью-Йорке. С 11 лет увлекся музыкой, в юности был дружен с Марком Энтони, который привел его в музыкальную тусовку. Первое время его музыка не была принята продюсерами.

Первый трек, который дал старт его карьере – The New Anthem, следом за ним – I Like To Move It. Обе композиции были выпущены под псевдонимом. A Like To Move It стал впоследствии платиновым и золотым. На волне успеха Морилло стал основателем Subliminal Records, компанией, которая неоднократно становилось лейблом года и завоевывала почетные награды.

Тело Эрика Морилло было обнаружено 1 сентября в его собственном доме в Майами-Бич. По предварительным данным полиции, следов насильственной смерти не было обнаружено, точные данные о причине смерти будут известны только после экспертизы.

Reel 2 Real - I Like To Move It

Совсем недавно у Морилло были проблемы с законом. Одна из женщин, которая была в его доме после вечеринки, сообщила в полицию, что продюсер воспользовался ее состоянием алкогольного опьянения и совершил с ней насильственные сексуальные действия. В начале августа Морилло сдался полиции.

