Умерла после визита к стоматологу: украинцам рассказали, как себя обезопасить (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция расследует инцидент на Закарпатье. Врачу грозит срок до 2 лет

Смерть девушки после визита к стоматологу на Закарпатье наступила вследствие анафилактического шока и медикаментозной аллергии на препарат, который врач ввел 20-летней пациентке. Сейчас трагический случай расследует полиция, а врача отстранили от работы на 30 рабочих дней. Об этом передает ТСН.

Девушка не знала, что у нее аллергия на анестетики. Жительница села Репинное пошла к стоматологу второй раз в жизни - ей требовалось удалить зуб.

Когда Богдане Костюк в кабинете стоматолога в районной Межгорской больнице стало плохо после укола, медики решили, что она просто потеряла сознание из-за волнения.

20-летняя Богдана Костюк умерла после визита к стоматологу (Фото: скриншот)

Девушке дали вдохнуть нашатырный спирт, но адреналином - спасительным в подобных случаях - не воспользовались. Также медсетра вызвала "скорую помощь".

Она впала в кому, после чего девушку перевезли в Ужгородскую областную больницу, где она и скончалась в реанимационном отделении 1 июля, так и не придя в сознание.

Заместитель главного врача облбольницы Василий Стрижак признался, что медики видели, что спасити девушку им не удастся.

Богдана Костюк умерла вследствие анафилактического шока после введения анастезии (Фото: скриншот)

Правоохранители открыли два уголовные производства по факту смерти и ненадлежащего исполнения врачем своих обязанностей.

"По 140-й - это лишение свободы на срок до двух лет", - рассказала спикер полиции Закарпатской обаласти Инесса Манзулич-Иванова.

Всех стоматологов обучают необходимым действиям, если у пациента случился анафилактический шок. Тут очень важно оказать нужную помощь в первые минуты.

Девушке в кабинете стоматолога не ввели адреналин (Фото: скриншот)

Медики в аптечке должны иметь или адреналин в ампулах, или современную ручку-шприц - этот препарат вводится в бедро.

Сейчас случаи с анафилактическим шоком у пациентов достаточно редки, учитывая современные обезболивающие препараты. В то же время никто от них не застрахован.

Ранее перед введением анастезии проводили кожные тесты пациентам, однако теперь это запрещено делать в кабинете стоматолога - эти пробы должны проводиться исключительно врачом-алерголом в стационаре исключительно, где есть сердечно-легочная реанимация.

Сам тест занимает 15 минут - на руку наносят препарат и протыкают кожу, и если она не покраснеет, то стоматолог может пользоваться соответствующими анестетиками.

Перед введением анастезии рекомендуют провести кожные тесты (Фото: скриншот)

Отмечается, что данный тест необходимо делать детям, которые никогда не контактировали с анестетиками. Также это нужно взрослым, у которых возникали нестандартные реакции на "незнакомые" медикаменты.

Признаками лекарственной аллергии являются головокружение, отек, затруднение дыхания и любая другая реакция. Спровоцировать ее способны травмы с переломом, операции, курс антибиотиков, заболевания диабетом или туберкулез, а также изменение чувствительности к пище, растений и животных.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, в Киеве прошлым летом в стоматологическом центре умерла 48-летняя женщина во время лечебной процедуры. Как сообщили очевидцы происшествия, женщине стало плохо после укола обезболивающего препарата. По мнению медиков, препарат мог вызвать сильную аллергическую реакцию, которая и стала причиной смерти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе по вине медработников погиб младенец.