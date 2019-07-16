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Померла після візиту до стоматолога: українцям розповіли, як себе убезпечити (відео)

STYLERЖиття    16.07.2019 - 13:22
Померла після візиту до стоматолога: українцям розповіли, як себе убезпечити (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Поліція розслідує інцидент на Закарпатті. Лікарю загрожує термін до 2 років

Смерть дівчини після візиту до стоматолога на Закарпатті настала внаслідок анафілактичного шоку та медикаментозної алергії на препарат, який лікар ввів 20-річній пацієнтці. Зараз трагічний випадок розслідує поліція, а лікаря відсторонили від роботи на 30 робочих днів. Про це передає ТСН.

Дівчина не знала, що у неї алергія на анестетики. Мешканка села Репинне пішла до стоматолога вдруге в житті - їй потрібно було видалити зуб.

Коли Богдані Костюк в кабінеті стоматолога в Міжгірської районної лікарні стало погано після уколу, медики вирішили, що вона просто втратила свідомість через хвилювання.

Померла після візиту до стоматолога: українцям розповіли, як себе убезпечити (відео)

20-річна Богдана Костюк померла після візиту до стоматолога (Фото: скріншот)

Дівчині дали вдихнути нашатирний спирт, але адреналіном - рятівним в подібних випадках - не скористалися. Також медсетра викликала "швидку допомогу".

Вона впала в кому, після чого дівчину перевезли в Ужгородську обласну лікарню, де вона і померла в реанімаційному відділенні 1 липня, так і не прийшовши до свідомості.

Заступник головного лікаря обллікарні Василь Стрижак зізнався, що медики бачили, що врятувати дівчину їм не вдасться.

Померла після візиту до стоматолога: українцям розповіли, як себе убезпечити (відео)

Богдана Костюк померла внаслідок анафілактичного шоку після введення анестезії (Фото: скріншот)

Правоохоронці порушили два кримінальних провадження за фактом смерті та неналежного виконання лікарем своїх обов'язків.

"За 140-ою - це позбавлення волі на строк до двох років", - розповіла речниця поліції Закарпатської обаласти Інеса Манзулич-Іванова.

Всіх стоматологів навчають необхідним діям, якщо у пацієнта трапився анафілактичний шок. Тут дуже важливо надати потрібну допомогу в перші хвилини.

Померла після візиту до стоматолога: українцям розповіли, як себе убезпечити (відео)

Дівчині в кабінеті стоматолога не ввели адреналін (Фото: скріншот)

Медики в аптечці повинні мати або адреналін в ампулах або сучасну ручку-шприц - цей препарат вводиться у стегно.

Зараз випадки з анафілактичним шоком у пацієнтів досить рідкісні, враховуючи сучасні знеболюючі препарати. У той же час ніхто від них не застрахований.

Раніше перед введенням анестезії проводили нашкірні тести пацієнтам, однак тепер це заборонено робити в кабінеті стоматолога - ці проби повинні проводитися виключно лікарем-алерголом в стаціонарі виключно, де є серцево-легенева реанімація.

Сам тест триває 15 хвилин - на руку наносять препарат і проколюють шкіру, і якщо вона не почервоніє, то стоматолог може користуватися відповідними анестетиками.

Померла після візиту до стоматолога: українцям розповіли, як себе убезпечити (відео)

Перед введенням анестезії рекомендують провести нашкірні тести (Фото: скріншот)

Зазначається, що даний тест треба робити дітям, які ніколи не контактували із анестетиками. Також це потрібно дорослим, у яких виникали нестандартні реакції на "незнайомі" медикаменти.

Ознаками лікарської алергії є запаморочення, набряк, утруднення дихання і будь-яка інша реакція. Її здатні спровокувати травми з переломом, операції, курс антибіотиків, захворювання на діабет або туберкульоз, а також зміна чутливості до їжі, рослин і тварин.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, в Києві минулого літа у стоматологічному центрі померла 48-річна жінка під час лікувальної процедури. Як повідомили очевидці події, жінці стало погано після ін'єкції знеболювального препарату. На думку медиків, препарат міг викликати сильну алергічну реакцію, яка і стала причиною смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі з вини медпрацівників загинуло немовля.

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