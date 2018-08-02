В Киеве женщина умерла на приеме у стоматолога, полиция открыла производство

Погибшая была постоянной клиенткой стоматологического центра

В Киеве в стоматологическом центре в четверг, 2 августа, умерла женщина во время лечебной процедуры. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается что информацию о смерти пациентки врачи сообщили в полдень. По их словам, 48-летняя пациентка была постоянной клиенткой стоматологического центра.

"Сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия и взяли объяснение у сотрудников центра... Врачи скорой, прибывшие на вызов, констатировали смерть женщины, причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - отметили в полиции.

Фото: киевлянка умерла в стоматологическом кресле (kyiv.npu.gov.ua)

Также правоохранители изъяли с места происшествия медицинскую документацию и медпрепараты. Сейчас по инциденту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно случай квалифицировано как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником (по ч. 1 ст. 140) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во львовском военном госпитале во вторник, 31 июля, умер участник антитеррористической операции, житель Каменца-Подольского Владимир Откидыч, который попал 13 июля в аварию во Львовской области.