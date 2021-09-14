Умерла участница шоу "МастерШеф" Стелла Клименко: ей было всего 30 лет
Стелла Клименко умерла в понедельник, 13 августа. Участнице шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" было всего 30 лет. По словам родных, девушки остановилось сердце и это не связано с коронавирусом.
О трагической новости рассказал друг кулинара Николай Люлько в Instagram, который также участвовал с ней на проекте.
"Стелла девочка, вечная память тебе дорогая! Вчера родители, друзья, коллеги и я лишились дорогого нам человека. Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой. Ты наша зажигалочка. Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас не один день на кухне, сотни крутых блюд, много мастер классов и очень нелегкий проект", - написал Люлько.
Он также добавил, что до последнего надеялся, что сегодня Стелла выйдет на работу.
Стелла Клименко была су-шефом ресторана "Аляска". Также она владела производством соусов Stella Lalala. Несколько лет она работала в Китае.
Стелла Клименко (фото: instagram.com/stell_lalala)
Пользователи сети шокированы внезапной смертью участницы "МастерШеф".
- Перечитала два раза, не могу поверить… такая молодая и прекрасная девушка. Болела за Стеллу на "МастерШеф".
- Она у меня в любимках ходила на "МастерШеф". Молодая такая!
- Это неосязаемая боль и горечь для родных и близких, невозможно такое представить и смягчить такую боль. Пусть земля ей будет пухом, нашей звездочке;
- Какой ужас! До сих пор не верится. Терпения вам, пусть земля ей будет пухом. Сочувствую вам;
- О, Боже!!! Не может быть… Как так!? Не могу поверить.
Напомним, умер молодой футболист, призер Чемпионата Украины Денис Барвинко.
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