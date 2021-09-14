Умерла участница шоу "МастерШеф" Стелла Клименко: ей было всего 30 лет

Стелла Клименко умерла в понедельник, 13 августа. Участнице шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" было всего 30 лет. По словам родных, девушки остановилось сердце и это не связано с коронавирусом.

О трагической новости рассказал друг кулинара Николай Люлько в Instagram , который также участвовал с ней на проекте.

"Стелла девочка, вечная память тебе дорогая! Вчера родители, друзья, коллеги и я лишились дорогого нам человека. Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой. Ты наша зажигалочка. Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас не один день на кухне, сотни крутых блюд, много мастер классов и очень нелегкий проект", - написал Люлько.

Он также добавил, что до последнего надеялся, что сегодня Стелла выйдет на работу.

Стелла Клименко была су-шефом ресторана "Аляска". Также она владела производством соусов Stella Lalala. Несколько лет она работала в Китае.

Стелла Клименко (фото: instagram.com/stell_lalala)

Пользователи сети шокированы внезапной смертью участницы "МастерШеф".