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Умерла участница шоу "МастерШеф" Стелла Клименко: ей было всего 30 лет

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Вторник 14 сентября 2021 18:01
Умерла участница шоу "МастерШеф" Стелла Клименко: ей было всего 30 лет Коллаж РБК-Украина: умерла участница шоу "МастерШеф" Стелла Клименко
Автор: Роман Мирончук

Стелла Клименко умерла в понедельник, 13 августа. Участнице шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" было всего 30 лет. По словам родных, девушки остановилось сердце и это не связано с коронавирусом.

О трагической новости рассказал друг кулинара Николай Люлько в Instagram, который также участвовал с ней на проекте.

"Стелла девочка, вечная память тебе дорогая! Вчера родители, друзья, коллеги и я лишились дорогого нам человека. Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой. Ты наша зажигалочка. Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас не один день на кухне, сотни крутых блюд, много мастер классов и очень нелегкий проект", - написал Люлько.

Он также добавил, что до последнего надеялся, что сегодня Стелла выйдет на работу.

Стелла Клименко была су-шефом ресторана "Аляска". Также она владела производством соусов Stella Lalala. Несколько лет она работала в Китае.

Умерла участница шоу &quot;МастерШеф&quot; Стелла Клименко: ей было всего 30 лет

Стелла Клименко (фото: instagram.com/stell_lalala)

Пользователи сети шокированы внезапной смертью участницы "МастерШеф".

  • Перечитала два раза, не могу поверить… такая молодая и прекрасная девушка. Болела за Стеллу на "МастерШеф".
  • Она у меня в любимках ходила на "МастерШеф". Молодая такая!
  • Это неосязаемая боль и горечь для родных и близких, невозможно такое представить и смягчить такую боль. Пусть земля ей будет пухом, нашей звездочке;
  • Какой ужас! До сих пор не верится. Терпения вам, пусть земля ей будет пухом. Сочувствую вам;
  • О, Боже!!! Не может быть… Как так!? Не могу поверить.

Напомним, умер молодой футболист, призер Чемпионата Украины Денис Барвинко.

Ранее скончался известный художник-постановщик, продюсер и дизайнер Борис Краснов.

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