Померла учасниця шоу "МастерШеф" Стелла Клименко: їй було всього 30 років
Стелла Клименко померла в понеділок, 13 серпня. Учасниці шоу "МастерШеф. Професіонали-3" було всього 30 років. За словами рідних, у дівчини зупинилося серце і це не пов'язано з коронавірусом.
Про трагічну новину розповів друг кулінара Микола Люлько в Instagram, який також брав участь з нею на проєкті.
"Стелла дівчинка, вічна пам'ять тобі дорога! Вчора батьки, друзі, колеги і я позбулися дорогого нам людини. Ти була мені хорошим другом! Ти була прекрасною колегою. Ти наша запальничка. Ми з тобою пройшли багато! За плечима у нас не один день на кухні, сотні крутих страв, багато майстер класів і дуже нелегкий проєкт", - написав Люлько.
Він також додав, що до останнього сподівався, що сьогодні Стелла вийде на роботу.
Стелла Клименко була су-шефом ресторану "Аляска". Також вона володіла виробництвом соусів Stella Lalala. Кілька років вона працювала в Китаї.
Стелла Клименко (фото: instagram.com/stell_lalala)
Користувачі мережі шоковані раптовою смертю учасниці "МастерШеф".
- Перечитала два рази, не можу повірити ... така молода і прекрасна дівчина. Вболівала за Стеллу на "МастерШеф".
- Вона у мене в любимках ходила на "МастерШеф". Молода така!
- Це невловимий біль і гіркота для рідних і близьких, неможливо таке уявити і пом'якшити такий біль. Нехай земля їй буде пухом, нашій зірочці;
- Який жах! Досі не віриться. Терпіння вам, нехай земля їй буде пухом. Співчуваю вам;
- О, Боже!!! Не може бути ... як так!? Не можу повірити.
Нагадаємо, помер молодий футболіст, призер Чемпіонату України Денис Барвінко.
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