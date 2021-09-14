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Померла учасниця шоу "МастерШеф" Стелла Клименко: їй було всього 30 років

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Вівторок 14 вересня 2021 18:01
Померла учасниця шоу "МастерШеф" Стелла Клименко: їй було всього 30 років Колаж РБК-Україна: померла учасниця шоу "МастерШеф" Стелла Клименко
Автор: Роман Мирончук

Стелла Клименко померла в понеділок, 13 серпня. Учасниці шоу "МастерШеф. Професіонали-3" було всього 30 років. За словами рідних, у дівчини зупинилося серце і це не пов'язано з коронавірусом.

Про трагічну новину розповів друг кулінара Микола Люлько в Instagram, який також брав участь з нею на проєкті.

"Стелла дівчинка, вічна пам'ять тобі дорога! Вчора батьки, друзі, колеги і я позбулися дорогого нам людини. Ти була мені хорошим другом! Ти була прекрасною колегою. Ти наша запальничка. Ми з тобою пройшли багато! За плечима у нас не один день на кухні, сотні крутих страв, багато майстер класів і дуже нелегкий проєкт", - написав Люлько.

Він також додав, що до останнього сподівався, що сьогодні Стелла вийде на роботу.

Стелла Клименко була су-шефом ресторану "Аляска". Також вона володіла виробництвом соусів Stella Lalala. Кілька років вона працювала в Китаї.

Померла учасниця шоу &quot;МастерШеф&quot; Стелла Клименко: їй було всього 30 років

Стелла Клименко (фото: instagram.com/stell_lalala)

Користувачі мережі шоковані раптовою смертю учасниці "МастерШеф".

  • Перечитала два рази, не можу повірити ... така молода і прекрасна дівчина. Вболівала за Стеллу на "МастерШеф".
  • Вона у мене в любимках ходила на "МастерШеф". Молода така!
  • Це невловимий біль і гіркота для рідних і близьких, неможливо таке уявити і пом'якшити такий біль. Нехай земля їй буде пухом, нашій зірочці;
  • Який жах! Досі не віриться. Терпіння вам, нехай земля їй буде пухом. Співчуваю вам;
  • О, Боже!!! Не може бути ... як так!? Не можу повірити.

Нагадаємо, помер молодий футболіст, призер Чемпіонату України Денис Барвінко.

Раньше помер відомий художник-постановник, продюсер і дизайнер Борис Краснов.

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