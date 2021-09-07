Умер Борис Краснов: детали смерти знаменитого уроженца Киева

В России скончался Борис Краснов – известный художник-постановщик, продюсер и дизайнер. Ему было 60 лет и последние дни жизни он находился в московском хосписе, в коме.

В ночь на 7 сентября 2021 года скончался известный продюсер и художник постановщик Борис Краснов. Он перенес два инсульта и переболел коронавирусной инфекцией.

Борис Краснов родился и вырос в Украине

Борис Аркадьевич Краснов (фамилия при рождении – Ройтер) родился в Киеве 22 января 1961 года. Его отец был начальником в предприятии "Электронмаш", а мама - художницей и модельером. Дед погиб в Бабьем Яру во время оккупации Киева.

Образование Борис Краснов получил в Киеве. Сначала он окончил школу №80, потом – Киевский Государственный Художественный институт. Работать начал еще студентом, в Киевском театре пантомимы. После успеха первого спектакля "Ромео и Джульетта" сначала взял псевдоним, а потом сменил фамилию официально.

В 1980-х годах работал в различных киевских театрах как художник-постановщик, главный художник и художник по костюмам. В 1987 году получил Государственную премию Украины имени Т.Г. Шевченко за оформление спектакля "Так победим".

В конце 1980-х поехал на стажировку в Москву и стал главным художником в "Ленкоме" под руководством Александра Абдулова. В 1992 году в Росси создал собственную компанию "Краснов дизайн".

С 2000 года – художник-постановщик Государственного Кремлевского дворца.

В 2011 году у Бориса Краснова начались проблемы сначала с законом, а потом со здоровьем. Он был задержан по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, которая специализировалась по организации выставок. В сентябре у него произошел первый инсульт. Его освободили под залог и перевезли в один из госпиталей в Швейцарии, где сделали сложную операцию на головном мозге.

Несколько лет Краснов восстанавливался, а уголовное дело против него было закрыто ввиду отсутствия состава преступления. В 2015 году он вернулся к своей деятельности, несмотря на физические ограничения после перенесенной болезни.

В августе 2021 года после перенесенного коронавируса у Краснова произошел второй инсульт. После удара у художника отказала полностью правая сторона тела, а врачи диагностировали 85% поражения головного мозга. Краснова перевезли в хоспис, и медики сообщили, что шансов на выздоровление практически нет. Последние дни художник провел в коме.

Чем был известен Борис Краснов

За свою творческую карьеру Краснов осуществил более 3500 проектов – концерты, программы на ТВ, конкурсы, фестивали, торжественные церемонии.

Он работал практически со всеми звездами шоу-бизнеса: Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Ириной Аллегровой, Валерием Меладзе, Александром Розенбаумом и другими.

Из зарубежных звезд: Элтон Джон, Эрос Рамаццотти, Сара Брайтман, Крис Норман, Аль Бано, группы Gipsy Kings и Deep Purple, Modern Talking, Abba и другие.

На его счету много наград и премий. Самую первую он получил в Украине, все остальные – в России и на международных выставках.

Фото: instagram.com/tot_samiy_krasnov