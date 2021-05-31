Умерла мгновенно: родные погибшей альпинистки из Одессы рассказали детали трагедии в Турции

В горах Турции погибла украинская альпинистка Яна Кривошея. Женщина отправилась покорять одну из вершин в Анталии накануне Пасхи и через несколько дней перестала выходить на связь. Родные организовали поиски, которые продолжались почти три недели, и до последнего верили, что найдут Яну живой.

Что произошло в горах Турции с украинской альпинисткой, рассказал ее брат на специальной странице в Facebook.

Вячеслав Кривошея сообщил, что тело Яны смог обнаружить военный самолет с хорошей оптикой. В ходе поисков были обследованы многие ущелья, спуски и наклоны. Брату Яны помогала жандармерия, волонтеры, из Одессы прибыла команда альпинистов. Однако кроме палатки с вещами найти так ничего не удалось.

Хорошая оптика нашла тело Яны в ущелье, которого не было видно на горном маршруте. Предыдущие полеты дрона также не смогли его обнаружить, так как дрон терял управление из закрывавшей щель скалы. На основании снимков с дрона была составлена 3D-карта, она помогла смоделировать маршрут и определить тот участок горы, на котором нужно вести поиски.

Официальную версию в полиции Турции еще не озвучили, но родные предполагают, что Яна отклонилась от маршрута, вышла на ошибочное ребро и вместо того, чтобы вернуться обратно, пошла поперек склона.

"В этот момент она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, или покатилась на сыпучку к обрыву, или подошла, чтобы посмотреть, слишком близко и упала, улетев в пропасть на 100 метров", - рассказал брат Яны.

Он считает, что смерть наступила мгновенно, так как Яна сорвалась со стены высотой в 100-150 метров. Телефон Яны начал брать странные соты, что позже сбило с толку группу поиска.

"Это произошло около 14:40, и именно поэтому с этого момента телефон Яны начал брать очень странные соты, в том числе и Манавгата, потому что соты Анталии были закрыты стеной - она оказалась между двух отвесных стен на горе. А "просвет" в расщелине выходил как раз на восток, на Манавгат...", - добавил Владислав.

Он сообщил, что похороны Яны состоятся в Одессе и точная дата пока еще не известна. Также он высказал благодарность всем, кто в течение нескольких недель помогал в поисках его сестры.