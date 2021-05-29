Стали известны детали гибели украинки в горах Турции: "она всегда будет на вершине"

Украинская альпинистка Яна Кривошея была найдена мертвой возле горы Геиксивриси в Турции на 24-й день после потери связи и 16-й - с начала поисковых операций. Одесситка приехала в отпуск в Анталию и отправилась в одиночку покорять горные вершины.

Об этом пишет скалолаз Levent öktem в своем Facebook .

42-летняя Яна Валерьевна пошла в поход 1 мая в районе Елькбайорю, где поднялась на высоту 1715 метров на гору Оленьей мечети.

Украинка отправила своей маме 2 мая сообщение с поздравлениями с Пасхой и написала: ''Я на высоте''. Затем несколько дней сигнал телефона был активен в этой местности, а потом аккумулятор сел и связь пропала полностью.

Яна должна была вернуться домой в Одессу 10 мая.

Яна Кривошея из Одессы отправилась в одиночный поход в горы Турции, который стал роковым (фото: facebook.com/levent.oktem.5)

После обращения родных украинки турецкие поисково-спасательные команды жандармерии приступили к поискам.

Позже в Турцию отправился родной брат Яны, который вместе с полицией, спасателями и волонтерами неделями пытался отыскать хоть какие-нибудь следы сестры.

На 16-й день поисков - 28 мая - на территории горного района тело украинской альпинистки было найдено на скалах при проведении аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.

Тело украинской альпинистки Яны Кривошеи обнаружили в горах Турции 28 мая (фото: facebook.com/levent.oktem.5)

Считается, что альпинистка упала с крутого обрыва и погибла - предположительно, украинка сорвалась с горы высотой 715 метров.

Тело транспортировали в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия и установления точной причины гибели Яны.

Брат погибшей одесситки, принимавший участие в масштабных поисковых операциях, поблагодарил всех за соболезнования, поддержку и колоссальную помощь.

Об этом он написал в специально созданной Facebook-группе "Поиск Яны Кривошеи".

Брат украинской альпинистки Яны Кривошеи, которая погибла в горах Турции (фото: facebook.com / Поиск Яны Кривошеи)

У Яны дома остался сын.

Пользователи сети высказывают слова поддержки родным и близким альпинистки, вспоминают ее светлым, отзывчивым и добрым человеком.

Плачем вместе с вами. Примите наши соболезнования. Светлая память Яночке. (Не хочется верить). Слава, а тебе низкий поклон за твои дела.

Искренние соболезнования вашей семье и сил пережить эту утрату! Мы до последнего верили, надеялись и переживали вместе с вами.

Слава, Женя, мои искренние соболезнования вам и всей вашей семье.

Слава, вы настоящий брат! Вы сделали практически не возможное для Яны! Уверена, она вами гордится и сын ее в надежных руках. Спасибо вам за вашу упорность и веру. Искренние соболезнования вашей семье. Царствие небесное...

Примите соболезнования. Знала Яну очень и очень давно. Прекрасный, светлый и добрый человечек... Как жаль.

Мы вместе с Яной работали немного, Андрей родился на глазах. Светлая, добрая, отзывчивая девочка. Не верится...

Искренние соболезнования. Яна была уникальна и она всегда будет на вершине горы, где она могла чувствовать себя свободной! Слава, таким братом как ты, только можно гордиться. Ты нашел ее! Желаю тебе, твоей семье и родным всего самого наилучшего.

Мои соболезнования, очень жаль. Яна - очень хорошим человеком запомнилась. И горький урок всем любителям одиночного хождения в горах. Помолимся о ее душе.

Одесситка Яна Кривошея, которая отправилась в поход в горы Турции и погибла (фото: facebook.com / Поиск Яны Кривошеи)